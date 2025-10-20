Смотреть онлайн Ботафого - Куяба 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Ботафого — Куяба, 33 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Санта Крус. Судить этот матч будет Luciano da Silva Miranda Filho.
Превью матча Ботафого — Куяба
Команда Ботафого в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-15. Команда Куяба, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-9. Команда Ботафого в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Куяба забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июля 2025 на поле команды Куяба, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Luciano da Silva Miranda Filho (Бразилия).
За последние 6 матчей судья показал 42 желтых карточек игрокам команд (в среднем 7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 0% (0 из 6 матчей) Luciano da Silva Miranda Filho назначал пенальти