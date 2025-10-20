Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Ботафого - Куяба 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: БотафогоКуяба, 33 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Санта Крус. Судить этот матч будет Luciano da Silva Miranda Filho.

МСК, 33 тур, Стадион: Санта Крус
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Ботафого
Ericson 29'
Henrique Dias Nascimento 90+1'
Завершен
2 : 2
20 октября 2025
Куяба
Carlos Alberto Gomes da Silva Filho 20'
Carlos Alberto Gomes da Silva Filho 45+4'
Смотреть онлайн
Carlos Alberto Gomes da Silva Filho icon
20'
Ericson icon
29'
Carlos Alberto Gomes da Silva Filho icon
45+4'
Счет после первого тайма 1:2 : 2,6
Henrique Dias Nascimento icon
90+1'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,6
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Куяба - Угловой
9'
Угловой
Куяба - Угловой
10'
Угловой
Куяба - Угловой
14'
Угловой
Куяба - Угловой
20'
Carlos Alberto Gomes da Silva Filho - 1-ый Гол
26'
Угловой
Куяба - Угловой
29'
Угловой
Ботафого - Угловой
29'
Ericson - 2-ой Гол
45+4'
Carlos Alberto Gomes da Silva Filho - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2 : 2,6
49'
Угловой
Ботафого - Угловой
57'
Угловой
Ботафого - Угловой
64'
Угловой
Куяба - Угловой
64'
Угловой
Куяба - Угловой
64'
Угловой
Куяба - Угловой
79'
Угловой
Ботафого - Угловой
79'
Угловой
Ботафого - Угловой
90+1'
Henrique Dias Nascimento - 4-ый Гол
90+2'
Угловой
Куяба - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,6

Превью матча Ботафого — Куяба

Команда Ботафого в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-15. Команда Куяба, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-9. Команда Ботафого в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Куяба забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июля 2025 на поле команды Куяба, в том матче победу одержали гостьи.

Ботафого Ботафого
1
Бразилия
Victor Souza
2
Бразилия
Wallison
3
Бразилия
Ericson
4
Бразилия
Gustavo Vilar dos Santos
6
Аргентина
Gabriel Risso
8
Аргентина
Alejo Dramisino
5
Бразилия
Уэсли
7
Gabriel de Sousa Barros
10
Аргентина
Leandro Maciel
11
Бразилия
Jefferson Nem
9
Бразилия
Leo Gamalho
Тренер
Бразилия
Арджел Фукс
Куяба Куяба
50
Бразилия
Luan Polli
4
Бразилия
Nathan Cardoso
6
Бразилия
Sander
3
Бразилия
Bruno Alves
98
Бразилия
Matheus Silva Duarte
20
Бразилия
David
27
Бразилия
Denilson Alves Borges
8
Бразилия
Max
7
Аргентина
Alejandro Martinez
11
Бразилия
Carlos Alberto Gomes da Silva Filho
70
Juan Christian Pereira Coelho
Тренер
Бразилия
Eduardo Maciel de Barros

История последних встреч

Ботафого
Ботафого
Куяба
Ботафого
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
01.07.2025
Куяба
Куяба
0:1
Ботафого
Ботафого
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ботафого Ботафого
58%
Куяба Куяба
42%
Атаки
95
96
Угловые
5
9
Фолы
15
9
Удары (всего)
9
11
Удары мимо ворот
8
10
Удары в створ ворот
7
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Luciano da Silva Miranda Filho (Бразилия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 42 желтых карточек игрокам команд (в среднем 7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 6 матчей) Luciano da Silva Miranda Filho назначал пенальти

Комментарии к матчу
