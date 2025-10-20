Матч закончился со счётом 2:2 : 2,6

Счет после первого тайма 1:2 : 2,6

2 : 2

Чемпионат Бразилии - Серия Б

Куяба - Угловой

Henrique Dias Nascimento - 4-ый Гол

Ботафого - Угловой

Ботафого - Угловой

Куяба - Угловой

Куяба - Угловой

Куяба - Угловой

Ботафого - Угловой

Ботафого - Угловой

Carlos Alberto Gomes da Silva Filho - 3-ий Гол

Ericson - 2-ой Гол

Ботафого - Угловой

Куяба - Угловой

Carlos Alberto Gomes da Silva Filho - 1-ый Гол

Куяба - Угловой

Куяба - Угловой

Куяба - Угловой

Куяба - Угловой

Превью матча Ботафого — Куяба

Команда Ботафого в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-15. Команда Куяба, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-9. Команда Ботафого в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Куяба забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июля 2025 на поле команды Куяба, в том матче победу одержали гостьи.