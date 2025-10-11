Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.10.2025

Смотреть онлайн Атлетик Клуб МГ - Гояс 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: Атлетик Клуб МГГояс, 32 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени . Судить этот матч будет Paulo Belence Alves Dos Prazeres Filho.

МСК, 32 тур
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Атлетик Клуб МГ
Marcio Victor da Silva 22'
Завершен
1 : 1
11 октября 2025
Гояс
Rato 53'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
da Silva - Атлетик Клуб МГ icon
22'
Счет после первого тайма 1:0 : 6,2
Rato - Гояс icon
53'
Матч закончился со счётом 1:1 : 6,2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Гояс - Угловой
9'
Угловой
Гояс - Угловой
11'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
12'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
17'
Угловой
Гояс - Угловой
18'
Угловой
Гояс - Угловой
22'
da Silva - 1-ый Гол
34'
Угловой
Гояс - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 6,2
49'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
53'
Rato - 2-ой Гол
65'
Угловой
Гояс - Угловой
73'
Угловой
Гояс - Угловой
74'
Угловой
Гояс - Угловой
82'
Угловой
Гояс - Угловой
90+2'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 6,2

Превью матча Атлетик Клуб МГ — Гояс

Команда Атлетик Клуб МГ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-13. Команда Гояс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-11. Команда Атлетик Клуб МГ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гояс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 июня 2025 на поле команды Гояс, в том матче победу одержали гостьи.

Атлетик Клуб МГ Атлетик Клуб МГ
31
Бразилия
Adriel
43
Бразилия
Marcelo
4
Бразилия
Sidimar
13
Бразилия
Jhonatan Paulo Da Silva
2
Бразилия
Douglas da Silva Santos
38
Бразилия
Sandry Santos
55
Парагвай
Fernando Martinez
6
Бразилия
Yuri
7
Бразилия
Welinton
21
Португалия
Роналдо Таварес
19
Бразилия
Arnaldo Francisco da Costa Neto
Тренер
Португалия
Rui Duarte
Гояс Гояс
23
Бразилия
Tadeu
6
Бразилия
Onitlasi Junior de Moraes Rodrigues
14
Бразилия
Лукас Рибейро
4
Бразилия
Titi
97
Бразилия
Lepu
13
Бразилия
Anthony
11
Бразилия
Welliton Silva de Azevedo Matheus
28
Бразилия
Adilson Juninho
8
Бразилия
Rafael Gava
7
Бразилия
Jaja Silva
9
Бразилия
Ансельмо Рамон
Тренер
Бразилия
Вагнер Кармо Манчини

История последних встреч

Атлетик Клуб МГ
Атлетик Клуб МГ
Гояс
Атлетик Клуб МГ
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.06.2025
Гояс
Гояс
1:2
Атлетик Клуб МГ
Атлетик Клуб МГ
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Атлетик Клуб МГ Атлетик Клуб МГ
43%
Гояс Гояс
57%
Атаки
85
90
Угловые
4
9
Фолы
9
9
Удары (всего)
3
14
Удары мимо ворот
6
16
Удары в створ ворот
2
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Paulo Belence Alves Dos Prazeres Filho (Бразилия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 31 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 3 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 33% (2 из 6 матчей) Paulo Belence Alves Dos Prazeres Filho назначал пенальти

Игры 32 тур
15.10.2025
Пайсанду
2:3
Клуб Ремо
Завершен
15.10.2025
Шапекоэнсе
1:1
Ботафого
Завершен
14.10.2025
КРБ
2:2
Ферровиария
Завершен
14.10.2025
Волта-Редонда
3:0
Атлетико Гоияниенсе
Завершен
13.10.2025
Куяба
1:0
Коритиба
Завершен
13.10.2025
Крисиума
2:1
Америка Минейро
Завершен
13.10.2025
Вила
1:0
Амазонас ФК
Завершен
12.10.2025
Гремио Новоризонтино
3:0
Операрио ПР
Завершен
11.10.2025
Атлетик Клуб МГ
1:1
Гояс
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Ювентус Ювентус
Торино Торино
8 Ноября
20:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Леванте Леванте
8 Ноября
20:30
Гамбург Гамбург
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
8 Ноября
17:30
Локомотив Локомотив
AK Барс AK Барс
8 Ноября
17:00
Унион Берлин Унион Берлин
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
8 Ноября
17:30
Динамо Москва Динамо Москва
СКА СКА
8 Ноября
19:30
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05
Парма Парма
Милан Милан
8 Ноября
22:45
Севилья Севилья
Осасуна Осасуна
8 Ноября
18:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA