Превью матча Атлетик Клуб МГ — Гояс

Команда Атлетик Клуб МГ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-13. Команда Гояс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-11. Команда Атлетик Клуб МГ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гояс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 июня 2025 на поле команды Гояс, в том матче победу одержали гостьи.