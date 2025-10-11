Смотреть онлайн Атлетик Клуб МГ - Гояс 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Атлетик Клуб МГ — Гояс, 32 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени . Судить этот матч будет Paulo Belence Alves Dos Prazeres Filho.
Превью матча Атлетик Клуб МГ — Гояс
Команда Атлетик Клуб МГ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-13. Команда Гояс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-11. Команда Атлетик Клуб МГ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гояс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 июня 2025 на поле команды Гояс, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Paulo Belence Alves Dos Prazeres Filho (Бразилия).
За последние 6 матчей судья показал 31 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 3 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 33% (2 из 6 матчей) Paulo Belence Alves Dos Prazeres Filho назначал пенальти