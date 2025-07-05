05.07.2025
Смотреть онлайн Launceston United Reserves - Нортерн Рейнджерс 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Тасмания - Чемпионат: Launceston United Reserves — Нортерн Рейнджерс . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
Австралия - Тасмания - Чемпионат
Завершен
1 : 4
05 июля 2025
Превью матча Launceston United Reserves — Нортерн Рейнджерс
История последних встреч
Launceston United Reserves
Нортерн Рейнджерс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.07.2025
Нортерн Рейнджерс
9:0
Launceston United Reserves
Комментарии к матчу