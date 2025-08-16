Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
16.08.2025

Смотреть онлайн Манджера Сити - Дианелла Вайт Иглс 16.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Западная Австралия - Лига штата 1: Манджера СитиДианелла Вайт Иглс, 21 тур . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Peelwood Reserve.

МСК, 21 тур, Стадион: Peelwood Reserve
Австралия - Западная Австралия - Лига штата 1
Манджера Сити
Завершен
1 : 1
16 августа 2025
Дианелла Вайт Иглс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Манджера Сити — Дианелла Вайт Иглс

Команда Манджера Сити в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-1.

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спортинг Спортинг
Фамаликао Фамаликао
15 Февраля
23:30
Марсель Granollers/Орасио Себальос Марсель Granollers/Орасио Себальос
Arribage/Olivetti Arribage/Olivetti
15 Февраля
23:30
Тьяго Муханга Тьяго Муханга
Asinia Byfield Asinia Byfield
15 Февраля
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA