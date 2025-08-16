16.08.2025
Смотреть онлайн Kalamunda City FC - Мердок Университет Мелвиля ФК 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Западная Австралия - Лига штата 1: Kalamunda City FC — Мердок Университет Мелвиля ФК, 21 тур . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК, 21 тур
Австралия - Западная Австралия - Лига штата 1
Kalamunda City FC
47'
67'
69'
Завершен
3 : 4
16 августа 2025
Мердок Университет Мелвиля ФК
13'
31'
39'
42'
Счет после первого тайма 0:4 : 1,2
Матч закончился со счётом 3:4 : 1,2
Текстовая трансляция
4'
Kalamunda City FC - Угловой
9'
Kalamunda City FC - Угловой
13'
Мердок Университет Мелвиля ФК - 1-ый Гол
27'
Kalamunda City FC - Угловой
31'
Мердок Университет Мелвиля ФК - 2-ой Гол
34'
Мердок Университет Мелвиля ФК - Угловой
39'
Мердок Университет Мелвиля ФК - 3-ий Гол
42'
Мердок Университет Мелвиля ФК - 4-ый Гол
47'
Kalamunda City FC - 5-ый Гол
56'
Kalamunda City FC - Угловой
60'
Kalamunda City FC - Угловой
67'
Kalamunda City FC - 6-ый Гол
69'
Kalamunda City FC - 7-ый Гол
72'
Kalamunda City FC - Угловой
Статистика матча
Атаки
138
122
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
6
1
Удары в створ ворот
8
7
