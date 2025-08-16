Фрибет 15000₽
16.08.2025

Смотреть онлайн Kalamunda City FC - Мердок Университет Мелвиля ФК 16.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Западная Австралия - Лига штата 1: Kalamunda City FCМердок Университет Мелвиля ФК, 21 тур . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК, 21 тур
Австралия - Западная Австралия - Лига штата 1
Kalamunda City FC
47'
67'
69'
Завершен
3 : 4
16 августа 2025
Мердок Университет Мелвиля ФК
13'
31'
39'
42'
Мердок Университет Мелвиля ФК icon
13'
Мердок Университет Мелвиля ФК icon
31'
Мердок Университет Мелвиля ФК icon
39'
Мердок Университет Мелвиля ФК icon
42'
Счет после первого тайма 0:4 : 1,2
Kalamunda City FC icon
47'
Kalamunda City FC icon
67'
Kalamunda City FC icon
69'
Матч закончился со счётом 3:4 : 1,2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Kalamunda City FC - Угловой
9'
Угловой
Kalamunda City FC - Угловой
13'
Мердок Университет Мелвиля ФК - 1-ый Гол
27'
Угловой
Kalamunda City FC - Угловой
31'
Мердок Университет Мелвиля ФК - 2-ой Гол
34'
Угловой
Мердок Университет Мелвиля ФК - Угловой
39'
Мердок Университет Мелвиля ФК - 3-ий Гол
42'
Мердок Университет Мелвиля ФК - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 0:4 : 1,2
47'
Kalamunda City FC - 5-ый Гол
56'
Угловой
Kalamunda City FC - Угловой
60'
Угловой
Kalamunda City FC - Угловой
67'
Kalamunda City FC - 6-ый Гол
69'
Kalamunda City FC - 7-ый Гол
72'
Угловой
Kalamunda City FC - Угловой
Матч закончился со счётом 3:4 : 1,2

Превью матча Kalamunda City FC — Мердок Университет Мелвиля ФК

Статистика матча

Атаки
138
122
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
6
1
Удары в створ ворот
8
7
