14.06.2025

Смотреть онлайн Университет Тасмании - Hobart City FC 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Тасмания - Чемпионат: Университет ТасманииHobart City FC, 10 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .

МСК, 10 тур
Австралия - Тасмания - Чемпионат
Университет Тасмании
10'
67'
Завершен
2 : 4
14 июня 2025
Hobart City FC
5'
38'
62'
71'
Hobart City FC icon
5'
Университет Тасмании icon
10'
Hobart City FC icon
38'
Счет после первого тайма 1:2
Hobart City FC icon
62'
Университет Тасмании icon
67'
Hobart City FC icon
71'
Матч закончился со счётом 2:4
Текстовая трансляция
5'
Hobart City FC - 1-ый Гол
10'
Университет Тасмании - 2-ой Гол
18'
Угловой
Hobart City FC - Угловой
21'
Угловой
Hobart City FC - Угловой
21'
Угловой
Hobart City FC - Угловой
28'
Угловой
Университет Тасмании - Угловой
34'
Угловой
Hobart City FC - Угловой
35'
Угловой
Hobart City FC - Угловой
38'
Hobart City FC - 3-ий Гол
38'
Угловой
Hobart City FC - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
56'
Угловой
Hobart City FC - Угловой
57'
Угловой
Hobart City FC - Угловой
62'
Hobart City FC - 4-ый Гол
64'
Угловой
Hobart City FC - Угловой
65'
Угловой
Hobart City FC - Угловой
67'
Университет Тасмании - 5-ый Гол
71'
Угловой
Hobart City FC - Угловой
71'
Hobart City FC - 6-ый Гол
72'
Угловой
Университет Тасмании - Угловой
80'
Угловой
Университет Тасмании - Угловой
90+2'
Угловой
Hobart City FC - Угловой
Матч закончился со счётом 2:4

Превью матча Университет Тасмании — Hobart City FC

Статистика матча

Атаки
65
61
Угловые
3
12
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
4
14
Игры 10 тур
14.06.2025
Университет Тасмании
2:4
Hobart City FC
Завершен
