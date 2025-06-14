14.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Тасмания - Чемпионат: Университет Тасмании — Hobart City FC, 10 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК, 10 тур
Австралия - Тасмания - Чемпионат
Университет Тасмании
10'
67'
Завершен
2 : 4
14 июня 2025
Hobart City FC
5'
38'
62'
71'
Матч закончился со счётом 2:4
Текстовая трансляция
5'
Hobart City FC - 1-ый Гол
10'
Университет Тасмании - 2-ой Гол
18'
Hobart City FC - Угловой
21'
Hobart City FC - Угловой
21'
Hobart City FC - Угловой
28'
Университет Тасмании - Угловой
34'
Hobart City FC - Угловой
35'
Hobart City FC - Угловой
38'
Hobart City FC - 3-ий Гол
38'
Hobart City FC - Угловой
56'
Hobart City FC - Угловой
57'
Hobart City FC - Угловой
62'
Hobart City FC - 4-ый Гол
64'
Hobart City FC - Угловой
65'
Hobart City FC - Угловой
67'
Университет Тасмании - 5-ый Гол
71'
Hobart City FC - Угловой
71'
Hobart City FC - 6-ый Гол
72'
Университет Тасмании - Угловой
80'
Университет Тасмании - Угловой
90+2'
Hobart City FC - Угловой
Превью матча Университет Тасмании — Hobart City FC
Статистика матча
Атаки
65
61
Угловые
3
12
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
4
14
