11.07.2025
Смотреть онлайн Кларенс Зебрас - Резерв - Олимпия ФК Уорриорз 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Тасмания - Чемпионат: Кларенс Зебрас - Резерв — Олимпия ФК Уорриорз, 14 тур . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени .
МСК, 14 тур
Австралия - Тасмания - Чемпионат
Завершен
0 : 1
11 июля 2025
Текстовая трансляция
8'
Олимпия ФК Уорриорз - Угловой
18'
Кларенс Зебрас - Резерв - Угловой
20'
Кларенс Зебрас - Резерв - Угловой
24'
Олимпия ФК Уорриорз - Угловой
25'
Олимпия ФК Уорриорз - Угловой
26'
Олимпия ФК Уорриорз - Угловой
36'
Олимпия ФК Уорриорз - Угловой
39'
Олимпия ФК Уорриорз - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Олимпия ФК Уорриорз - 1-ый Гол
53'
Кларенс Зебрас - Резерв - Угловой
57'
Олимпия ФК Уорриорз - Угловой
58'
Олимпия ФК Уорриорз - Угловой
62'
Кларенс Зебрас - Резерв - Угловой
65'
Олимпия ФК Уорриорз - Угловой
87'
Кларенс Зебрас - Резерв - Угловой
90+2'
Олимпия ФК Уорриорз - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Кларенс Зебрас - Резерв — Олимпия ФК Уорриорз
Статистика матча
Атаки
48
60
Угловые
5
10
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
4
6
Комментарии к матчу