18.07.2025

Смотреть онлайн Олимпия ФК Уорриорз - Hobart City FC 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Тасмания - Чемпионат: Олимпия ФК УорриорзHobart City FC, 15 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Warrior Park.

МСК, 15 тур, Стадион: Warrior Park
Австралия - Тасмания - Чемпионат
Олимпия ФК Уорриорз
45+1'
Завершен
1 : 2
18 июля 2025
Hobart City FC
38'
44'
Hobart City FC icon
38'
Hobart City FC icon
44'
Олимпия ФК Уорриорз icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:2 : 2,3
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,3
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Олимпия ФК Уорриорз - Угловой
24'
Угловой
Hobart City FC - Угловой
27'
Угловой
Олимпия ФК Уорриорз - Угловой
32'
Угловой
Олимпия ФК Уорриорз - Угловой
38'
Угловой
Hobart City FC - Угловой
38'
Hobart City FC - 1-ый Гол
40'
Угловой
Олимпия ФК Уорриорз - Угловой
43'
Угловой
Hobart City FC - Угловой
44'
Hobart City FC - 2-ой Гол
45+1'
Олимпия ФК Уорриорз - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2 : 2,3
53'
Угловой
Hobart City FC - Угловой
57'
Угловой
Олимпия ФК Уорриорз - Угловой
68'
Угловой
Hobart City FC - Угловой
76'
Угловой
Hobart City FC - Угловой
77'
Угловой
Олимпия ФК Уорриорз - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,3

Превью матча Олимпия ФК Уорриорз — Hobart City FC

Команда Олимпия ФК Уорриорз в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0.

Статистика матча

Атаки
76
82
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
4
1
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу
