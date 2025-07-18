Смотреть онлайн Олимпия ФК Уорриорз - Hobart City FC 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Тасмания - Чемпионат: Олимпия ФК Уорриорз — Hobart City FC, 15 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Warrior Park.
Превью матча Олимпия ФК Уорриорз — Hobart City FC
Команда Олимпия ФК Уорриорз в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0.