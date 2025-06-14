14.06.2025
Смотреть онлайн Нортерн Тайгерс - Интер Лайонс 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига 1: Нортерн Тайгерс — Интер Лайонс, 19 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:15 по московскому времени .
МСК, 19 тур
Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига 1
Нортерн Тайгерс
17'
25'
60'
Завершен
3 : 0
14 июня 2025
Нортерн Тайгерс
17'
Нортерн Тайгерс
25'
Счет после первого тайма 2:0
Нортерн Тайгерс
60'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
17'
Нортерн Тайгерс - 1-ый Гол
21'
Нортерн Тайгерс - Угловой
25'
Нортерн Тайгерс - Угловой
25'
Нортерн Тайгерс - 2-ой Гол
39'
Интер Лайонс - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
50'
Нортерн Тайгерс - Угловой
50'
Нортерн Тайгерс - Угловой
54'
Нортерн Тайгерс - Угловой
60'
Нортерн Тайгерс - 3-ий Гол
73'
Интер Лайонс - Угловой
80'
Нортерн Тайгерс - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0
Превью матча Нортерн Тайгерс — Интер Лайонс
Статистика матча
Атаки
69
63
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
14
4
