14.06.2025

Смотреть онлайн Нортерн Тайгерс - Интер Лайонс 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Новый Южный Уэльс - Лига 1: Нортерн ТайгерсИнтер Лайонс, 19 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:15 по московскому времени .

МСК, 19 тур
Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига 1
Нортерн Тайгерс
17'
25'
60'
Завершен
3 : 0
14 июня 2025
Интер Лайонс
Смотреть онлайн
Нортерн Тайгерс icon
17'
Нортерн Тайгерс icon
25'
Счет после первого тайма 2:0
Нортерн Тайгерс icon
60'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
17'
Нортерн Тайгерс - 1-ый Гол
21'
Угловой
Нортерн Тайгерс - Угловой
25'
Угловой
Нортерн Тайгерс - Угловой
25'
Нортерн Тайгерс - 2-ой Гол
39'
Угловой
Интер Лайонс - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
50'
Угловой
Нортерн Тайгерс - Угловой
50'
Угловой
Нортерн Тайгерс - Угловой
54'
Угловой
Нортерн Тайгерс - Угловой
60'
Нортерн Тайгерс - 3-ий Гол
73'
Угловой
Интер Лайонс - Угловой
80'
Угловой
Нортерн Тайгерс - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Нортерн Тайгерс — Интер Лайонс

Статистика матча

Атаки
69
63
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
14
4
Игры 19 тур
14.06.2025
Бонниригг Уайт Иглз
0:2
Блэктаун Спартанс
Завершен
14.06.2025
Буллс Академи
2:1
Макартур Рамс
Завершен
14.06.2025
ФК Хиллс Юнайтед
2:0
Newcastle Jets NPL
Завершен
14.06.2025
University NSW
1:1
Маунтис Уандерерс
Завершен
14.06.2025
Кентербери Банкстаун
2:2
Хакоах Сидней Сити Ист
Завершен
14.06.2025
Райдалмир Лайонс
2:1
СД Рэйдерс
Завершен
14.06.2025
Дулвич Хилл
2:1
ФК Банкстаун Сити Лайонс
Завершен
14.06.2025
Нортерн Тайгерс
3:0
Интер Лайонс
Завершен
Комментарии к матчу
