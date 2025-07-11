Смотреть онлайн Блэктаун Спартанс - ФК Банкстаун Сити Лайонс 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига 1: Блэктаун Спартанс — ФК Банкстаун Сити Лайонс, 23 тур . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Blacktown Football Park.
Превью матча Блэктаун Спартанс — ФК Банкстаун Сити Лайонс
Команда Блэктаун Спартанс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2.