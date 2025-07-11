Фрибет 15000₽
11.07.2025

Смотреть онлайн Блэктаун Спартанс - ФК Банкстаун Сити Лайонс 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Новый Южный Уэльс - Лига 1: Блэктаун СпартансФК Банкстаун Сити Лайонс, 23 тур . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Blacktown Football Park.

МСК, 23 тур, Стадион: Blacktown Football Park
Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига 1
Блэктаун Спартанс
59'
85'
Завершен
2 : 1
11 июля 2025
ФК Банкстаун Сити Лайонс
27'
Смотреть онлайн
ФК Банкстаун Сити Лайонс icon
27'
Счет после первого тайма 0:1
Блэктаун Спартанс icon
59'
Блэктаун Спартанс icon
85'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Блэктаун Спартанс - Угловой
24'
Угловой
ФК Банкстаун Сити Лайонс - Угловой
27'
ФК Банкстаун Сити Лайонс - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
54'
Угловой
ФК Банкстаун Сити Лайонс - Угловой
59'
Блэктаун Спартанс - 2-ой Гол
61'
Угловой
Блэктаун Спартанс - Угловой
78'
Угловой
ФК Банкстаун Сити Лайонс - Угловой
85'
Угловой
Блэктаун Спартанс - Угловой
85'
Блэктаун Спартанс - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Блэктаун Спартанс — ФК Банкстаун Сити Лайонс

Команда Блэктаун Спартанс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2.

Статистика матча

Атаки
81
78
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
11
11
Удары в створ ворот
5
5
