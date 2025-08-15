15.08.2025
Смотреть онлайн Kairat-Zhastar Almaty - ФК Алтай 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Казахстан — Первый дивизион. Футбол. Казахстан.: Kairat-Zhastar Almaty — ФК Алтай, 18 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Центральный.
МСК, 18 тур, Стадион: Центральный
Первый дивизион. Футбол. Казахстан.
Завершен
5 : 2
15 августа 2025
Превью матча Kairat-Zhastar Almaty — ФК Алтай
Комментарии к матчу