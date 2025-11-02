Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эстония — Чемпионат Эстонии по футболу. Мейстрилига : Транс — ФК Левадия Таллин , 35 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Кренгольм .

Превью матча Транс — ФК Левадия Таллин

Команда Транс в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 21-13. Команда ФК Левадия Таллин, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 20-16. Команда Транс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Левадия Таллин забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июня 2025 на поле команды ФК Левадия Таллин, в том матче победу одержали хозяева.