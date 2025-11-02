Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Транс - ФК Левадия Таллин 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭстонияЧемпионат Эстонии по футболу. Мейстрилига: ТрансФК Левадия Таллин, 35 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Кренгольм.

МСК, 35 тур, Стадион: Кренгольм
Чемпионат Эстонии по футболу. Мейстрилига
Транс
Завершен
0 : 4
02 ноября 2025
ФК Левадия Таллин
10'
12'
34'
81'
Смотреть онлайн
ФК Левадия Таллин icon
10'
ФК Левадия Таллин icon
12'
ФК Левадия Таллин icon
34'
Счет после первого тайма 0:3
ФК Левадия Таллин icon
81'
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
10'
ФК Левадия Таллин - 1-ый Гол
12'
ФК Левадия Таллин - 2-ой Гол
20'
Угловой
Транс - Угловой
29'
Угловой
ФК Левадия Таллин - Угловой
34'
ФК Левадия Таллин - 3-ий Гол
39'
Угловой
Транс - Угловой
42'
Угловой
ФК Левадия Таллин - Угловой
Счет после первого тайма 0:3
81'
ФК Левадия Таллин - 4-ый Гол
83'
Угловой
ФК Левадия Таллин - Угловой
86'
Угловой
Транс - Угловой
87'
Угловой
Транс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:4

Превью матча Транс — ФК Левадия Таллин

Команда Транс в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 21-13. Команда ФК Левадия Таллин, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 20-16. Команда Транс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Левадия Таллин забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июня 2025 на поле команды ФК Левадия Таллин, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Транс
Транс
ФК Левадия Таллин
Транс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
27.06.2025
ФК Левадия Таллин
ФК Левадия Таллин
2:1
Транс
Транс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Транс Транс
47%
ФК Левадия Таллин ФК Левадия Таллин
53%
Атаки
77
91
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
5
7
Игры 35 тур
02.11.2025
Транс
0:4
ФК Левадия Таллин
Завершен
01.11.2025
ФК Флора Таллин
2:0
ФК Курессааре
Завершен
Комментарии к матчу
