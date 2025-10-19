Превью матча ЛА Гэлакси — Миннесота Юнайтед

Команда ЛА Гэлакси в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-18. Команда Миннесота Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-14. Команда ЛА Гэлакси в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Миннесота Юнайтед забивает 2, пропускает 1.