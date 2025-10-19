Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн ЛА Гэлакси - Миннесота Юнайтед 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: ЛА ГэлаксиМиннесота Юнайтед . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стабхаб Сентер. Судить этот матч будет Rosendo Mendoza.

МСК, Стадион: Стабхаб Сентер
Чемпионат США по футболу. МЛС
ЛА Гэлакси
Matheus Nascimento 12'
Джозеф Пэйнтсил 52'
Завершен
2 : 1
19 октября 2025
Миннесота Юнайтед
Joaquin Pereyra 90+5'
Смотреть онлайн
Matheus Nascimento icon
12'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
Джозеф Пэйнтсил icon
52'
Joaquin Pereyra icon
90+5'
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
9'
Угловой
Minnesota Utd - Угловой
12'
Matheus Nascimento - 1-ый Гол
26'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
30'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
30'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
30'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
39'
Угловой
Minnesota Utd - Угловой
43'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
45+4'
Угловой
Minnesota Utd - Угловой
45+6'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
52'
Джозеф Пэйнтсил - 2-ой Гол
71'
Угловой
Minnesota Utd - Угловой
90+1'
Угловой
Minnesota Utd - Угловой
90+5'
Угловой
Minnesota Utd - Угловой
90+5'
Joaquin Pereyra - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,2

Превью матча ЛА Гэлакси — Миннесота Юнайтед

Команда ЛА Гэлакси в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-18. Команда Миннесота Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-14. Команда ЛА Гэлакси в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Миннесота Юнайтед забивает 2, пропускает 1.

ЛА Гэлакси ЛА Гэлакси
1
Сербия
Novak Micovic
19
США
Mauricio Cuevas
4
Япония
Мая Есида
25
Колумбия
Carlos Emiro Garces Torres
14
США
Джон Нелсон
22
США
Elijah Wynder
6
США
Эдвин Серрильо
7
Уругвай
Диего Фагундез
11
Бразилия
Gabriel Pec
9
Бразилия
Matheus Nascimento
28
Гана
Джозеф Пэйнтсил
Тренер
США
Грег Ванни
Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед
97
Канада
Дейн Сен-Клер
21
ЮАР
Bongokuhle Hlongwane
28
Колумбия
Jefferson Abel Diaz Beleno
23
Германия
Morris Duggan
5
Аргентина
Nicolas Romero
13
США
Антони Марканич
26
Аргентина
Joaquin Pereyra
25
Австралия
Nectarios Triantis
20
США
Уил Трэпп
8
Гондурас
Джосеф Розалес
17
Финляндия
Робин Лод
Тренер
Англия
Eric Ramsay

Статистика матча

Владение мячом
ЛА Гэлакси ЛА Гэлакси
60%
Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед
40%
Атаки
0
0
Угловые
7
6
Фолы
14
12
Удары (всего)
7
11
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Rosendo Mendoza (США).

икон Карточки

За последние 15 матчей судья показал 67 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 7% (1 из 15 матчей) Rosendo Mendoza назначал пенальти

Комментарии к матчу
