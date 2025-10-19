Смотреть онлайн ЛА Гэлакси - Миннесота Юнайтед 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: ЛА Гэлакси — Миннесота Юнайтед . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стабхаб Сентер. Судить этот матч будет Rosendo Mendoza.
Превью матча ЛА Гэлакси — Миннесота Юнайтед
Команда ЛА Гэлакси в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-18. Команда Миннесота Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-14. Команда ЛА Гэлакси в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Миннесота Юнайтед забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Rosendo Mendoza (США).
За последние 15 матчей судья показал 67 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 7% (1 из 15 матчей) Rosendo Mendoza назначал пенальти