Смотреть онлайн Нью-Йорк Сити - Саундерс 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Нью-Йорк Сити — Саундерс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Янки-стэдиум. Судить этот матч будет Christopher Penso.
Превью матча Нью-Йорк Сити — Саундерс
Команда Нью-Йорк Сити в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-13. Команда Саундерс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-14. Команда Нью-Йорк Сити в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Саундерс забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Christopher Penso (США).
За последние 13 матчей судья показал 49 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 23% (3 из 13 матчей) Christopher Penso назначал пенальти