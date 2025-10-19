Превью матча Нью-Йорк Сити — Саундерс

Команда Нью-Йорк Сити в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-13. Команда Саундерс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-14. Команда Нью-Йорк Сити в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Саундерс забивает 2, пропускает 1.