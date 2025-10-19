Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Нью-Йорк Сити - Саундерс 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Нью-Йорк СитиСаундерс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Янки-стэдиум. Судить этот матч будет Christopher Penso.

МСК, Стадион: Янки-стэдиум
Чемпионат США по футболу. МЛС
Нью-Йорк Сити
Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau 82'
Завершен
1 : 2
19 октября 2025
Саундерс
Джордан Моррис 61'
Jackson Ragen 87'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 3,1
Джордан Моррис icon
61'
Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau icon
82'
Jackson Ragen icon
87'
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
New York City - Угловой
7'
Угловой
Саундерс - Угловой
30'
Угловой
New York City - Угловой
41'
Угловой
New York City - Угловой
45+5'
Угловой
Саундерс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,1
49'
Угловой
New York City - Угловой
52'
Угловой
Саундерс - Угловой
61'
Джордан Моррис - 1-ый Гол
66'
Угловой
Саундерс - Угловой
67'
Угловой
New York City - Угловой
76'
Угловой
New York City - Угловой
77'
Угловой
New York City - Угловой
81'
Угловой
New York City - Угловой
82'
Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau - 2-ой Гол забит с передачи Julian Fernandez
86'
Угловой
Саундерс - Угловой
87'
Угловой
Саундерс - Угловой
87'
Jackson Ragen - 3-ий Гол
89'
Угловой
New York City - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,1

Превью матча Нью-Йорк Сити — Саундерс

Команда Нью-Йорк Сити в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-13. Команда Саундерс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-14. Команда Нью-Йорк Сити в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Саундерс забивает 2, пропускает 1.

Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
49
США
Мэтт Фриз
24
США
Tayvon Gray
34
Бразилия
Raul Gustavo
13
Бразилия
Тьяго Мартинс
80
США
Джастин Хаак
22
США
Kevin O'Toole
17
Австрия
Ханнес Вольф
8
Колумбия
Андрес Переа
10
Аргентина
Макси Моралез
7
Аргентина
Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau
16
Коста-Рика
Alonso Martinez
Тренер
Нидерланды
Паскаль Янсен
Саундерс Саундерс
24
Швейцария
Стефан Фрей
85
США
Kalani Kossa-Rienzi
25
США
Jackson Ragen
16
США
Алекс Ролдан
5
Камерун
Нуху Толо
6
Бразилия
Жоао Пауло
75
США
Дэнни Лейва
9
Колумбия
Хесус Феррейра
11
Словакия
Альберт Руснак
10
Аргентина
Педро Де ла Вега
13
США
Джордан Моррис
Тренер
США
Брайан Шметцер

Статистика матча

Владение мячом
Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
50%
Саундерс Саундерс
50%
Атаки
0
0
Угловые
9
6
Фолы
19
6
Удары (всего)
8
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Christopher Penso (США).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 49 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 23% (3 из 13 матчей) Christopher Penso назначал пенальти

Комментарии к матчу
