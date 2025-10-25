Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Соннам - Хвасон ФК 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная КореяФутбол. Южная Корея. К-лига 2: СоннамХвасон ФК, 36 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tancheon Sports Complex.

МСК, 36 тур, Стадион: Tancheon Sports Complex
Футбол. Южная Корея. К-лига 2
Соннам
51'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Хвасон ФК
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Соннам icon
51'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Соннам - Угловой
4'
Угловой
Соннам - Угловой
16'
Угловой
Соннам - Угловой
28'
Угловой
Хвасон ФК - Угловой
28'
Угловой
Хвасон ФК - Угловой
36'
Угловой
Хвасон ФК - Угловой
41'
Угловой
Соннам - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Соннам - 1-ый Гол
65'
Угловой
Хвасон ФК - Угловой
78'
Угловой
Соннам - Угловой
79'
Угловой
Соннам - Угловой
80'
Угловой
Соннам - Угловой
82'
Угловой
Соннам - Угловой
90+2'
Угловой
Соннам - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Соннам — Хвасон ФК

Команда Соннам в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-9. Команда Хвасон ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,7 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-11. Команда Соннам в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хвасон ФК забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды Хвасон ФК, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Соннам
Соннам
Хвасон ФК
Соннам
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
28.06.2025
Хвасон ФК
Хвасон ФК
1:0
Соннам
Соннам
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Соннам Соннам
59%
Хвасон ФК Хвасон ФК
41%
Атаки
78
53
Угловые
9
4
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
1
2
Игры 36 тур
26.10.2025
Сеул Е-Ленд
4:1
ФК Чунгнам Асан
Завершен
25.10.2025
Ченджу Джикджи
0:0
Пучхон
Завершен
25.10.2025
Бусан и Парк
4:1
Кимпхо Ситизен
Завершен
25.10.2025
Соннам
1:0
Хвасон ФК
Завершен
Комментарии к матчу
