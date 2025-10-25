Превью матча Соннам — Хвасон ФК

Команда Соннам в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-9. Команда Хвасон ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,7 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-11. Команда Соннам в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хвасон ФК забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды Хвасон ФК, в том матче победу одержали хозяева.