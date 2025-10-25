25.10.2025
Смотреть онлайн Ченджу Джикджи - Пучхон 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная Корея — Футбол. Южная Корея. К-лига 2: Ченджу Джикджи — Пучхон, 36 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Cheongju Stadium.
МСК, 36 тур, Стадион: Cheongju Stadium
Футбол. Южная Корея. К-лига 2
Завершен
0 : 0
25 октября 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,1
Текстовая трансляция
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
47'
Пучхон FC 1995 - Угловой
50'
Chungbuk Cheongju - Угловой
66'
Chungbuk Cheongju - Угловой
82'
Пучхон FC 1995 - Угловой
87'
Chungbuk Cheongju - Угловой
90+5'
Chungbuk Cheongju - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,1
Превью матча Ченджу Джикджи — Пучхон
История последних встреч
Ченджу Джикджи
Пучхон
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
10.08.2025
Ченджу Джикджи
0:1
Пучхон
Статистика матча
Владение мячом
37%
63%
Атаки
87
137
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
4
4
Игры 36 тур
Комментарии к матчу