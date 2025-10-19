Превью матча Цинциннати — КФ Монреаль

Команда Цинциннати в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-17. Команда КФ Монреаль, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-15. Команда Цинциннати в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. КФ Монреаль забивает 1, пропускает 2.