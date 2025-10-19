Смотреть онлайн Цинциннати - КФ Монреаль 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Цинциннати — КФ Монреаль . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Уэст Энд. Судить этот матч будет Tim Ford.
Превью матча Цинциннати — КФ Монреаль
Команда Цинциннати в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-17. Команда КФ Монреаль, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-15. Команда Цинциннати в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. КФ Монреаль забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Tim Ford (США).
За последние 12 матчей судья показал 55 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 5 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 50% (6 из 12 матчей) Tim Ford назначал пенальти