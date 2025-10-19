Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Цинциннати - КФ Монреаль 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: ЦинциннатиКФ Монреаль . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Уэст Энд. Судить этот матч будет Tim Ford.

МСК, Стадион: Уэст Энд
Чемпионат США по футболу. МЛС
Цинциннати
Ник Хагглунд 33'
Эвандер Феррейра 56'
da Silva 88'
Завершен
3 : 0
19 октября 2025
КФ Монреаль
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ник Хагглунд icon
33'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
Эвандер Феррейра icon
56'
da Silva - Цинциннати icon
88'
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Цинциннати - Угловой
7'
Угловой
Цинциннати - Угловой
9'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
13'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
16'
Угловой
Цинциннати - Угловой
20'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
21'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
33'
Угловой
Цинциннати - Угловой
33'
Ник Хагглунд - 1-ый Гол
45+2'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
45+2'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
45+3'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
45+3'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
45+6'
КФ Монреаль - Незабитый пенальти
45+7'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
49'
Угловой
Цинциннати - Угловой
56'
Эвандер Феррейра - 2-ой Гол
70'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
72'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
88'
da Silva - 3-ий Гол
90+5'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,2

Превью матча Цинциннати — КФ Монреаль

Команда Цинциннати в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-17. Команда КФ Монреаль, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-15. Команда Цинциннати в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. КФ Монреаль забивает 1, пропускает 2.

Цинциннати Цинциннати
18
США
Roman Celentano
2
Ямайка
Алвас Пауэлл
16
Зимбабве
Тинейдж Хадебе
12
США
Майлз Робинсон
4
США
Ник Хагглунд
15
Польша
Dominik Marczuk
20
Чехия
Павел Буча
5
Нигерия
Obinna Nwobodo
10
Бразилия
Эвандер Феррейра
8
Бразилия
Brenner
85
Сьерра-Леоне
Кей Камара
Тренер
США
Пат Нуунан
КФ Монреаль КФ Монреаль
31
Чили
Thomas Gillier
19
США
Bode Davis
5
США
Brandan Craig
2
США
Jalen Neal
13
Канада
Luca Petrasso
22
Канада
Victor Loturi
18
Украина
Hennadiy Synchuk
8
Англия
Matthew Longstaff
25
США
Данте Сили
9
Германия
Принс-Осей Овусу
21
Германия
Херберс
Тренер
Италия
Marco Donadel

Статистика матча

Владение мячом
Цинциннати Цинциннати
46%
КФ Монреаль КФ Монреаль
54%
Атаки
0
0
Угловые
5
12
Фолы
9
7
Удары (всего)
11
5
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Tim Ford (США).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 55 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 5 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 50% (6 из 12 матчей) Tim Ford назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
PARIVISION PARIVISION
BC.Game BC.Game
18 Ноября
21:00
Будучност Будучност
Ratiopharm Ulm Ratiopharm Ulm
18 Ноября
21:00
Тренто Тренто
Хемниц 99 Хемниц 99
18 Ноября
22:00
Испания Испания
Турция Турция
18 Ноября
22:45
Берн Берн
Брюнес ИФ Брюнес ИФ
18 Ноября
21:45
ХК Фрёлунда ХК Фрёлунда
Гренобль Гренобль
18 Ноября
21:00
Шлёнск Вроцлав Шлёнск Вроцлав
Бахчешехир Коледжи Бахчешехир Коледжи
18 Ноября
21:00
АЗС Ольштын АЗС Ольштын
Варта Заверце Варта Заверце
18 Ноября
22:00
Саут Шилдс Саут Шилдс
Оксфорд Сити Оксфорд Сити
18 Ноября
22:45
Уэстон-сьюпер-Мэр Уэстон-сьюпер-Мэр
Эббсфлит Юнайтед Эббсфлит Юнайтед
18 Ноября
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA