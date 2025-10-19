Превью матча Коламбус Крю — Нью-Йорк Ред Буллз

Команда Коламбус Крю в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-17. Команда Нью-Йорк Ред Буллз, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 20-20. Команда Коламбус Крю в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Нью-Йорк Ред Буллз забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Нью-Йорк Ред Буллз, в том матче сыграли вничью.