Смотреть онлайн Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Коламбус Крю — Нью-Йорк Ред Буллз . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Нью Колумбус Крю. Судить этот матч будет Marcos De Oliveira.
Превью матча Коламбус Крю — Нью-Йорк Ред Буллз
Команда Коламбус Крю в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-17. Команда Нью-Йорк Ред Буллз, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 20-20. Команда Коламбус Крю в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Нью-Йорк Ред Буллз забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Нью-Йорк Ред Буллз, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Marcos De Oliveira (США).
За последние 10 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 30% (3 из 10 матчей) Marcos De Oliveira назначал пенальти