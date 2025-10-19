Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Коламбус КрюНью-Йорк Ред Буллз . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Нью Колумбус Крю. Судить этот матч будет Marcos De Oliveira.

МСК, Стадион: Нью Колумбус Крю
Чемпионат США по футболу. МЛС
Коламбус Крю
Marcelo Herrera 16'
Даниел Газдаг 66'
Ibrahim Aliyu 84'
Завершен
3 : 1
19 октября 2025
Нью-Йорк Ред Буллз
Эрик Максим Шупо-Мотинг 11'
Смотреть онлайн
Эрик Максим Шупо-Мотинг icon
11'
Marcelo Herrera icon
16'
Счет после первого тайма 1:1 : 0,2
Даниел Газдаг icon
66'
Ibrahim Aliyu icon
84'
Матч закончился со счётом 3:1 : 0,2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
11'
Эрик Максим Шупо-Мотинг - 1-ый Гол забит с передачи Эмиль Форсберг
16'
Marcelo Herrera - 2-ой Гол забит с передачи Ласси Лаппалайнен
19'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 0,2
55'
Угловой
NY Red Bulls - Угловой
56'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
66'
Даниел Газдаг - 3-ий Гол забит с передачи Taha Habroune
84'
Ibrahim Aliyu - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1 : 0,2

Превью матча Коламбус Крю — Нью-Йорк Ред Буллз

Команда Коламбус Крю в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-17. Команда Нью-Йорк Ред Буллз, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 20-20. Команда Коламбус Крю в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Нью-Йорк Ред Буллз забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Нью-Йорк Ред Буллз, в том матче сыграли вничью.

Коламбус Крю Коламбус Крю
28
США
Patrick Schulte
2
Аргентина
Marcelo Herrera
31
Франция
Стивен Морейра
18
Дания
Мальте Амундсен
27
США
Maximilian Arfsten
7
Франция
Дилан Шамбо
6
США
Дарлингтон Нагбе
25
США
Sean Zawadzki
30
Франция
Hugo Picard
19
Канада
Jacen Russell-Rowe
26
Финляндия
Ласси Лаппалайнен
Тренер
Франция
Wilfried Nancy
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
23
США
Джон Маккарти
12
США
Dylan Nealis
15
США
Шон Нилис
42
Германия
Александер Хак
44
Канада
Рахим Эдвардс
4
Швеция
Gustav Berggren
75
США
Daniel Edelman
5
Панама
Omar Valencia
22
Норвегия
Dennis Gjengaar
13
Камерун
Эрик Максим Шупо-Мотинг
10
Швеция
Эмиль Форсберг
Тренер
Германия
Сандро Шварц

История последних встреч

Коламбус Крю
Коламбус Крю
Нью-Йорк Ред Буллз
Коламбус Крю
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
31.08.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Ред Буллз
0:0
Коламбус Крю
Коламбус Крю
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Коламбус Крю Коламбус Крю
56%
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
44%
Атаки
0
0
Угловые
4
1
Фолы
7
10
Удары (всего)
11
6
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Marcos De Oliveira (США).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 30% (3 из 10 матчей) Marcos De Oliveira назначал пенальти

Комментарии к матчу
