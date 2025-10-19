Превью матча Колорадо Рэпидз — Лос-Анджелес ФК

Команда Колорадо Рэпидз в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 18-24. Команда Лос-Анджелес ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-9. Команда Колорадо Рэпидз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Лос-Анджелес ФК забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 июля 2025 на поле команды Лос-Анджелес ФК, в том матче победу одержали хозяева.