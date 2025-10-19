Смотреть онлайн Колорадо Рэпидз - Лос-Анджелес ФК 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Колорадо Рэпидз — Лос-Анджелес ФК . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Дик'с Спортинг Гудс Парк. Судить этот матч будет Rubiel Vazquez.
Превью матча Колорадо Рэпидз — Лос-Анджелес ФК
Команда Колорадо Рэпидз в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 18-24. Команда Лос-Анджелес ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-9. Команда Колорадо Рэпидз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Лос-Анджелес ФК забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 июля 2025 на поле команды Лос-Анджелес ФК, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Rubiel Vazquez (США).
За последние 19 матчей судья показал 71 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 42% (8 из 19 матчей) Rubiel Vazquez назначал пенальти