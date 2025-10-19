Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Колорадо Рэпидз - Лос-Анджелес ФК 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Колорадо РэпидзЛос-Анджелес ФК . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Дик'с Спортинг Гудс Парк. Судить этот матч будет Rubiel Vazquez.

МСК, Стадион: Дик'с Спортинг Гудс Парк
Чемпионат США по футболу. МЛС
Колорадо Рэпидз
Пакстен Ааронсон 62'
Darren Yapi 88'
Завершен
2 : 2
19 октября 2025
Лос-Анджелес ФК
Сон Хын Мин 42'
Andrew Moran 90'
Смотреть онлайн
Сон Хын Мин icon
42'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,3
Пакстен Ааронсон icon
62'
Darren Yapi icon
88'
Andrew Moran icon
90'
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,3
Текстовая трансляция
1'
Угловой
LAFC - Угловой
12'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
20'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
35'
Угловой
LAFC - Угловой
35'
Угловой
LAFC - Угловой
42'
Сон Хын Мин - 1-ый Гол забит с передачи Денис Буанга
45+4'
Угловой
LAFC - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,3
62'
Пакстен Ааронсон - 2-ой Гол
70'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
85'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
88'
Darren Yapi - 3-ий Гол
90'
Andrew Moran - 4-ый Гол
90+3'
Угловой
LAFC - Угловой
90+5'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
90+7'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,3

Превью матча Колорадо Рэпидз — Лос-Анджелес ФК

Команда Колорадо Рэпидз в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 18-24. Команда Лос-Анджелес ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-9. Команда Колорадо Рэпидз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Лос-Анджелес ФК забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 июля 2025 на поле команды Лос-Анджелес ФК, в том матче победу одержали хозяева.

Колорадо Рэпидз Колорадо Рэпидз
1
США
Зак Стеффен
4
США
Реджи Кэннон
5
Дания
Андреас Макссо
6
Англия
Роб Холдинг
3
США
Сэм Вайнс
20
Ирландия
Коннор Ронан
23
США
Коул Бассетт
77
США
Darren Yapi
10
США
Пакстен Ааронсон
21
США
Ted Ku-DiPietro
9
Бразилия
Rafael Navarro
Тренер
США
Крис Армас
Лос-Анджелес ФК Лос-Анджелес ФК
1
Франция
Уго Льорис
14
Испания
Сержи Паленсия
5
Англия
Райан Портеус
91
США
Nkosi Burgess
24
США
Райан Холлингсхед
8
США
Марко Антонио Делгадо
4
Колумбия
Эдди Сегура
66
Канада
Матьё Шуанье
11
Германия
Тимоти Тилльманн
7
Южная Корея
Сон Хын Мин
99
Габон
Денис Буанга
Тренер
США
Стивен Черундоло

История последних встреч

Колорадо Рэпидз
Колорадо Рэпидз
Лос-Анджелес ФК
Колорадо Рэпидз
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
10.07.2025
Лос-Анджелес ФК
Лос-Анджелес ФК
3:0
Колорадо Рэпидз
Колорадо Рэпидз
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Колорадо Рэпидз Колорадо Рэпидз
52%
Лос-Анджелес ФК Лос-Анджелес ФК
48%
Атаки
0
0
Угловые
6
5
Фолы
6
10
Удары (всего)
8
14
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Rubiel Vazquez (США).

икон Карточки

За последние 19 матчей судья показал 71 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 42% (8 из 19 матчей) Rubiel Vazquez назначал пенальти

Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA