Превью матча Бусан и Парк — Кимпхо Ситизен

Команда Бусан и Парк в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-12. Команда Кимпхо Ситизен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-8. Команда Бусан и Парк в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кимпхо Ситизен забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Кимпхо Ситизен, в том матче победу одержали хозяева.