Смотреть онлайн Бусан и Парк - Кимпхо Ситизен 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная Корея — Футбол. Южная Корея. К-лига 2: Бусан и Парк — Кимпхо Ситизен, 36 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Asiad Main Stadium.
Превью матча Бусан и Парк — Кимпхо Ситизен
Команда Бусан и Парк в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-12. Команда Кимпхо Ситизен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-8. Команда Бусан и Парк в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кимпхо Ситизен забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Кимпхо Ситизен, в том матче победу одержали хозяева.