25.10.2025

Смотреть онлайн Бусан и Парк - Кимпхо Ситизен 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная КореяФутбол. Южная Корея. К-лига 2: Бусан и ПаркКимпхо Ситизен, 36 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Asiad Main Stadium.

МСК, 36 тур, Стадион: Asiad Main Stadium
Футбол. Южная Корея. К-лига 2
Бусан и Парк
29'
35'
81'
86'
Завершен
4 : 1
25 октября 2025
Кимпхо Ситизен
90+1'
Бусан и Парк icon
29'
Бусан и Парк icon
35'
Счет после первого тайма 2:0 : 0,3
Бусан и Парк icon
81'
Бусан и Парк icon
86'
Кимпхо Ситизен icon
90+1'
Матч закончился со счётом 4:1 : 0,3
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Бусан и Парк - Угловой
29'
Бусан и Парк - 1-ый Гол
35'
Бусан и Парк - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 0,3
46'
Угловой
Бусан и Парк - Угловой
81'
Бусан и Парк - 3-ий Гол
83'
Угловой
Кимпхо Ситизен - Угловой
85'
Угловой
Кимпхо Ситизен - Угловой
86'
Бусан и Парк - 4-ый Гол
90+1'
Кимпхо Ситизен - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1 : 0,3

Превью матча Бусан и Парк — Кимпхо Ситизен

Команда Бусан и Парк в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-12. Команда Кимпхо Ситизен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-8. Команда Бусан и Парк в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кимпхо Ситизен забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Кимпхо Ситизен, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Бусан и Парк
Бусан и Парк
Кимпхо Ситизен
Бусан и Парк
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.07.2025
Кимпхо Ситизен
Кимпхо Ситизен
3:0
Бусан и Парк
Бусан и Парк
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Бусан и Парк Бусан и Парк
50%
Кимпхо Ситизен Кимпхо Ситизен
50%
Атаки
93
108
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
6
2
Игры 36 тур
26.10.2025
Сеул Е-Ленд
4:1
ФК Чунгнам Асан
Завершен
25.10.2025
Ченджу Джикджи
0:0
Пучхон
Завершен
25.10.2025
Бусан и Парк
4:1
Кимпхо Ситизен
Завершен
25.10.2025
Соннам
1:0
Хвасон ФК
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA