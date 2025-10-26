Превью матча Сеул Е-Ленд — ФК Чунгнам Асан

Команда Сеул Е-Ленд в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-8. Команда ФК Чунгнам Асан, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-8. Команда Сеул Е-Ленд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Чунгнам Асан забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды ФК Чунгнам Асан, в том матче сыграли вничью.