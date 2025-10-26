Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Сеул Е-Ленд - ФК Чунгнам Асан 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная КореяФутбол. Южная Корея. К-лига 2: Сеул Е-ЛендФК Чунгнам Асан, 36 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Mokdong Stadium.

МСК, 36 тур, Стадион: Mokdong Stadium
Футбол. Южная Корея. К-лига 2
Сеул Е-Ленд
39'
60'
86'
88'
Завершен
4 : 1
26 октября 2025
ФК Чунгнам Асан
54'
Смотреть онлайн
Сеул Е-Ленд icon
39'
Счет после первого тайма 1:0
ФК Чунгнам Асан icon
54'
Сеул Е-Ленд icon
60'
Сеул Е-Ленд icon
86'
Сеул Е-Ленд icon
88'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Сеул Е-Ленд - Угловой
22'
Угловой
Сеул Е-Ленд - Угловой
35'
Угловой
Сеул Е-Ленд - Угловой
37'
Угловой
Сеул Е-Ленд - Угловой
39'
Сеул Е-Ленд - 1-ый Гол
45+2'
Угловой
ФК Чунгнам Асан - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
51'
Угловой
Сеул Е-Ленд - Угловой
54'
ФК Чунгнам Асан - 2-ой Гол
60'
Сеул Е-Ленд - 3-ий Гол
82'
Угловой
Сеул Е-Ленд - Угловой
86'
Сеул Е-Ленд - 4-ый Гол
88'
Сеул Е-Ленд - 5-ый Гол
90+4'
Угловой
Сеул Е-Ленд - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча Сеул Е-Ленд — ФК Чунгнам Асан

Команда Сеул Е-Ленд в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-8. Команда ФК Чунгнам Асан, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-8. Команда Сеул Е-Ленд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Чунгнам Асан забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды ФК Чунгнам Асан, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Сеул Е-Ленд
Сеул Е-Ленд
ФК Чунгнам Асан
Сеул Е-Ленд
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
28.06.2025
ФК Чунгнам Асан
ФК Чунгнам Асан
1:1
Сеул Е-Ленд
Сеул Е-Ленд
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сеул Е-Ленд Сеул Е-Ленд
50%
ФК Чунгнам Асан ФК Чунгнам Асан
50%
Атаки
111
113
Угловые
7
1
Фолы
7
13
Удары (всего)
13
8
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
9
6
Игры 36 тур
26.10.2025
Сеул Е-Ленд
4:1
ФК Чунгнам Асан
Завершен
25.10.2025
Ченджу Джикджи
0:0
Пучхон
Завершен
25.10.2025
Бусан и Парк
4:1
Кимпхо Ситизен
Завершен
25.10.2025
Соннам
1:0
Хвасон ФК
Завершен
Комментарии к матчу
