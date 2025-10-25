Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ФК Лиепая - Елгава 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛатвияЧемпионат Латвии по футболу. СинотТип Лига: ФК ЛиепаяЕлгава, 34 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Даугава.

МСК, 34 тур, Стадион: Даугава
Чемпионат Латвии по футболу. СинотТип Лига
ФК Лиепая
10'
24'
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Елгава
12'
37'
Смотреть онлайн
ФК Лиепая icon
10'
FS Jelgava icon
12'
ФК Лиепая icon
24'
FS Jelgava icon
37'
Счет после первого тайма 2:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
ФК Лиепая - Угловой
10'
ФК Лиепая - 1-ый Гол
12'
FS Jelgava - 2-ой Гол
24'
Угловой
ФК Лиепая - Угловой
24'
ФК Лиепая - 3-ий Гол
37'
FS Jelgava - 4-ый Гол
45+1'
Угловой
FS Jelgava - Угловой
Счет после первого тайма 2:2
65'
Угловой
ФК Лиепая - Угловой
68'
Угловой
FS Jelgava - Угловой
78'
Угловой
FS Jelgava - Угловой
79'
Угловой
ФК Лиепая - Угловой
87'
Угловой
ФК Лиепая - Угловой

Превью матча ФК Лиепая — Елгава

Команда ФК Лиепая в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-18. Команда Елгава, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-17. Команда ФК Лиепая в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Елгава забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 августа 2025 на поле команды Елгава, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

ФК Лиепая
ФК Лиепая
Елгава
ФК Лиепая
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
02.08.2025
Елгава
Елгава
1:2
ФК Лиепая
ФК Лиепая
Обзор
30.05.2025
Елгава
Елгава
0:1
ФК Лиепая
ФК Лиепая
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Лиепая ФК Лиепая
56%
Елгава Елгава
44%
Атаки
49
41
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
0
1
Удары в створ ворот
1
3
Игры 34 тур
26.10.2025
RFS
5:0
ФК Гробинас
Завершен
26.10.2025
Метта
3:2
ФК Ауда
Завершен
25.10.2025
ФК Лиепая
2:2
Елгава
Завершен
25.10.2025
Даугава
2:2
СК Супер Нова
Завершен
Комментарии к матчу
