Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Латвия — Чемпионат Латвии по футболу. СинотТип Лига : ФК Лиепая — Елгава , 34 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Даугава .

Превью матча ФК Лиепая — Елгава

Команда ФК Лиепая в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-18. Команда Елгава, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-17. Команда ФК Лиепая в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Елгава забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 августа 2025 на поле команды Елгава, в том матче победу одержали гостьи.