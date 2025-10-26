Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Латвия — Чемпионат Латвии по футболу. СинотТип Лига : RFS — ФК Гробинас , 34 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Даугава .

Превью матча RFS — ФК Гробинас

Команда RFS в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 22-9. Команда ФК Гробинас, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-12. Команда RFS в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Гробинас забивает 1, пропускает 1.