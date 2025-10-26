Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн RFS - ФК Гробинас 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛатвияЧемпионат Латвии по футболу. СинотТип Лига: RFSФК Гробинас, 34 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Даугава.

МСК, 34 тур, Стадион: Даугава
Чемпионат Латвии по футболу. СинотТип Лига
RFS
26'
44'
45+2'
48'
76'
Завершен
5 : 0
26 октября 2025
ФК Гробинас
Смотреть онлайн
RFS icon
26'
RFS icon
44'
RFS icon
45+2'
Счет после первого тайма 3:0 : 2,4
RFS icon
48'
RFS icon
76'
Матч закончился со счётом 5:0 : 2,4
Текстовая трансляция
17'
Угловой
ФК Гробинас - Угловой
20'
Угловой
RFS - Угловой
24'
Угловой
ФК Гробинас - Угловой
26'
RFS - 1-ый Гол
31'
Угловой
ФК Гробинас - Угловой
44'
Угловой
ФК Гробинас - Угловой
44'
RFS - 2-ой Гол
45+2'
Угловой
RFS - Угловой
45+2'
RFS - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0 : 2,4
46'
Угловой
RFS - Угловой
48'
RFS - 4-ый Гол
61'
Угловой
ФК Гробинас - Угловой
76'
Угловой
RFS - Угловой
76'
RFS - 5-ый Гол
77'
Угловой
RFS - Угловой
87'
Угловой
RFS - Угловой
Матч закончился со счётом 5:0 : 2,4

Превью матча RFS — ФК Гробинас

Команда RFS в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 22-9. Команда ФК Гробинас, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-12. Команда RFS в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Гробинас забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
RFS RFS
62%
ФК Гробинас ФК Гробинас
38%
Атаки
84
63
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
11
1
Удары в створ ворот
5
1
Игры 34 тур
26.10.2025
RFS
5:0
ФК Гробинас
Завершен
26.10.2025
Метта
3:2
ФК Ауда
Завершен
25.10.2025
ФК Лиепая
2:2
Елгава
Завершен
25.10.2025
Даугава
2:2
СК Супер Нова
Завершен
Комментарии к матчу
