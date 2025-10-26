Превью матча Пярну ФК Вапрус — ФК Левадия Таллин

Команда Пярну ФК Вапрус в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 23-10. Команда ФК Левадия Таллин, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 22-16. Команда Пярну ФК Вапрус в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Левадия Таллин забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 августа 2025 на поле команды ФК Левадия Таллин, в том матче победу одержали гостьи.