26.10.2025

Смотреть онлайн Пярну ФК Вапрус - ФК Левадия Таллин 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭстонияЧемпионат Эстонии по футболу. Мейстрилига: Пярну ФК ВапрусФК Левадия Таллин, 34 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Parnu Rannastaadion.

МСК, 34 тур, Стадион: Parnu Rannastaadion
Чемпионат Эстонии по футболу. Мейстрилига
Пярну ФК Вапрус
56'
Завершен
1 : 3
26 октября 2025
ФК Левадия Таллин
13'
14'
19'
Смотреть онлайн
ФК Левадия Таллин icon
13'
ФК Левадия Таллин icon
14'
ФК Левадия Таллин icon
19'
Счет после первого тайма 0:3 : 2,3
Пярну ФК Вапрус icon
56'
Матч закончился со счётом 1:3 : 2,3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
ФК Левадия Таллин - Угловой
12'
Угловой
Пярну ФК Вапрус - Угловой
13'
ФК Левадия Таллин - 1-ый Гол
14'
ФК Левадия Таллин - 2-ой Гол
17'
Угловой
ФК Левадия Таллин - Угловой
19'
ФК Левадия Таллин - 3-ий Гол
30'
Угловой
Пярну ФК Вапрус - Угловой
35'
Угловой
ФК Левадия Таллин - Угловой
Счет после первого тайма 0:3 : 2,3
56'
Пярну ФК Вапрус - 4-ый Гол
75'
Угловой
ФК Левадия Таллин - Угловой
79'
Угловой
Пярну ФК Вапрус - Угловой
79'
Угловой
Пярну ФК Вапрус - Угловой
84'
Угловой
ФК Левадия Таллин - Угловой
89'
Угловой
Пярну ФК Вапрус - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3 : 2,3

Превью матча Пярну ФК Вапрус — ФК Левадия Таллин

Команда Пярну ФК Вапрус в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 23-10. Команда ФК Левадия Таллин, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 22-16. Команда Пярну ФК Вапрус в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Левадия Таллин забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 августа 2025 на поле команды ФК Левадия Таллин, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Пярну ФК Вапрус
Пярну ФК Вапрус
ФК Левадия Таллин
Пярну ФК Вапрус
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
22.08.2025
ФК Левадия Таллин
ФК Левадия Таллин
1:3
Пярну ФК Вапрус
Пярну ФК Вапрус
Обзор
28.05.2025
ФК Левадия Таллин
ФК Левадия Таллин
2:2
Пярну ФК Вапрус
Пярну ФК Вапрус
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Пярну ФК Вапрус Пярну ФК Вапрус
45%
ФК Левадия Таллин ФК Левадия Таллин
55%
Атаки
89
108
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
6
14
Удары в створ ворот
5
9
Игры 34 тур
26.10.2025
Пярну ФК Вапрус
1:3
ФК Левадия Таллин
Завершен
25.10.2025
ФК Курессааре
0:1
Калью
Завершен
25.10.2025
Харью ЙК Лаагри
1:0
Транс
Завершен
Комментарии к матчу
