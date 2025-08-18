18.08.2025
Смотреть онлайн FK Akron-M Tolyatti - Носта Новотроицк 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — ПФЛ. 2-й дивизион: FK Akron-M Tolyatti — Носта Новотроицк, 17 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Crystal Stadium.
МСК, 17 тур, Стадион: Crystal Stadium
ПФЛ. 2-й дивизион
Завершен
2 : 0
18 августа 2025
Превью матча FK Akron-M Tolyatti — Носта Новотроицк
Комментарии к матчу