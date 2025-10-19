Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Торонто - Орландо Сити 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: ТоронтоОрландо Сити . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе БМО Филд. Судить этот матч будет Fotis Bazakos.

МСК, Стадион: БМО Филд
Чемпионат США по футболу. МЛС
Торонто
Хонатан Осорио 7'
Джордже Михайлович 34'
Джордже Михайлович 48'
Deandre Kerr 61'
Завершен
4 : 2
19 октября 2025
Орландо Сити
David Brekalo 54'
Duncan McGuire 90+2'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Хонатан Осорио icon
7'
Джордже Михайлович icon
34'
Счет после первого тайма 2:0 : 4,2
Джордже Михайлович icon
48'
David Brekalo icon
54'
Deandre Kerr icon
61'
Duncan McGuire icon
90+2'
Матч закончился со счётом 4:2 : 4,2
Текстовая трансляция
7'
Хонатан Осорио - 1-ый Гол забит с передачи Хосе Сифуэнтес
13'
Угловой
Торонто - Угловой
28'
Угловой
Orlando City - Угловой
30'
Угловой
Orlando City - Угловой
34'
Джордже Михайлович - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 4,2
48'
Джордже Михайлович - 3-ий Гол забит с передачи Theodor Corbeanu
52'
Угловой
Orlando City - Угловой
54'
Угловой
Orlando City - Угловой
54'
Угловой
Orlando City - Угловой
54'
David Brekalo - 4-ый Гол забит с передачи Marco Pasalic
56'
Угловой
Orlando City - Угловой
60'
Угловой
Orlando City - Угловой
61'
Deandre Kerr - 5-ый Гол забит с передачи Деррик Баркли Этьенн
65'
Угловой
Торонто - Угловой
82'
Угловой
Orlando City - Угловой
90+2'
Duncan McGuire - 6-ый Гол забит с передачи Alex Freeman
Матч закончился со счётом 4:2 : 4,2

Превью матча Торонто — Орландо Сити

Торонто Торонто
1
США
Шен Джонсон
22
Канада
Ричмонд Ларри
6
Канада
Kosi Thompson
17
Норвегия
Сигурд Ростед
19
Канада
Kobe Lloyd Franklin
7
Румыния
Theodor Corbeanu
8
Эквадор
Хосе Сифуэнтес
21
Канада
Хонатан Осорио
10
США
Джордже Михайлович
29
Канада
Deandre Kerr
11
Гаити
Деррик Баркли Этьенн
Тренер
США
Робин Фрейзер
Орландо Сити Орландо Сити
1
Перу
Педро Гальесе
30
США
Alex Freeman
15
Аргентина
Rodrigo Schlegel
4
Словения
David Brekalo
21
Испания
Адриан Марин
87
Германия
Marco Pasalic
24
США
Кайл Смит
20
Колумбия
Эдуард Атуэста
77
Колумбия
Иван Ангуло
13
США
Duncan McGuire
10
Аргентина
Martin Exequiel Ojeda
Тренер
Колумбия
Оскар Пареха

Статистика матча

Владение мячом
Торонто Торонто
39%
Орландо Сити Орландо Сити
61%
Атаки
0
0
Угловые
2
8
Фолы
14
15
Удары (всего)
7
14
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Fotis Bazakos (США).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 33% (2 из 6 матчей) Fotis Bazakos назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Металлург Металлург
18 Ноября
17:00
AK Барс AK Барс
ЦСКА ЦСКА
18 Ноября
19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Спартак
18 Ноября
19:30
Лада Лада
Авангард Авангард
18 Ноября
18:00
Торпедо Торпедо
Адмирал Адмирал
18 Ноября
19:30
Автомобилист Автомобилист
Нефтехимик Нефтехимик
18 Ноября
17:00
Северсталь Северсталь
Динамо Минск Динамо Минск
18 Ноября
19:30
Эдмонтон Эдмонтон
Баффало Баффало
18 Ноября
03:07
Зенит Зенит
Нижний Новгород Нижний Новгород
18 Ноября
19:30
Ванкувер Ванкувер
Флорида Флорида
18 Ноября
03:07
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA