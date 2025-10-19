Смотреть онлайн Торонто - Орландо Сити 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Торонто — Орландо Сити . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе БМО Филд. Судить этот матч будет Fotis Bazakos.
Превью матча Торонто — Орландо Сити
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Fotis Bazakos (США).
За последние 6 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 33% (2 из 6 матчей) Fotis Bazakos назначал пенальти