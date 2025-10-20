Превью матча Сеара — Ботафого

Команда Сеара в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-9. Команда Ботафого, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 23-17. Команда Сеара в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ботафого забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июня 2025 на поле команды Ботафого, в том матче победу одержали хозяева.