20.10.2025

Смотреть онлайн Сеара - Ботафого 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: СеараБотафого, 29 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Кастелан. Судить этот матч будет Davi de Oliveira Lacerda.

МСК, 29 тур, Стадион: Кастелан
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Сеара
Завершен
0 : 2
20 октября 2025
Ботафого
Крис Рамос 39'
Jefferson Ruan Pereira dos Santos 78'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Крис Рамос icon
39'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
Jefferson Ruan Pereira dos Santos icon
78'
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,2
Текстовая трансляция
22'
Угловой
Ботафого - Угловой
31'
Угловой
Сеара - Угловой
35'
Угловой
Ботафого - Угловой
39'
Крис Рамос - 1-ый Гол забит с передачи Santiago Rodriguez
44'
Угловой
Сеара - Угловой
45+5'
Угловой
Ботафого - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
52'
Угловой
Сеара - Угловой
54'
Угловой
Ботафого - Угловой
61'
Угловой
Сеара - Угловой
61'
Угловой
Сеара - Угловой
67'
Угловой
Ботафого - Угловой
78'
Jefferson Ruan Pereira dos Santos - 2-ой Гол
82'
Угловой
Сеара - Угловой
90'
Угловой
Сеара - Угловой
90'
Угловой
Сеара - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,2

Превью матча Сеара — Ботафого

Команда Сеара в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-9. Команда Ботафого, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 23-17. Команда Сеара в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ботафого забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июня 2025 на поле команды Ботафого, в том матче победу одержали хозяева.

Сеара Сеара
94
Бразилия
Bruno
70
Бразилия
Fabiano
3
Бразилия
Marllon
23
Бразилия
Willian Estefani Machado
79
Бразилия
Matheus Bahia
97
Бразилия
Lourenco
25
Бразилия
Vinicius Zanocelo
27
Парагвай
Antonio Galeano
10
Аргентина
Лукас Андре Мугни
77
Бразилия
Fernandinho
9
Бразилия
Pedro Raul
Тренер
Бразилия
Leonardo Conde
Ботафого Ботафого
24
Бразилия
Leonardo Matias Baiersdorf Linck
2
Бразилия
Vitinho
21
Бразилия
Маркал
57
David Ricardo
6
Бразилия
Luis Eduardo Soares da Silva
28
Newton Araujo Da Costa Junior
25
Бразилия
Аллан
23
Уругвай
Santiago Rodriguez
30
Аргентина
Хоакин Корреа
11
Бразилия
Matheus Martins
9
Испания
Крис Рамос
Тренер
Италия
Davide Ancelotti

История последних встреч

Сеара
Сеара
Ботафого
Сеара
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
05.06.2025
Ботафого
Ботафого
3:2
Сеара
Сеара
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сеара Сеара
52%
Ботафого Ботафого
48%
Атаки
101
87
Угловые
8
5
Фолы
10
13
Удары (всего)
12
7
Удары мимо ворот
18
6
Удары в створ ворот
3
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Davi de Oliveira Lacerda (Бразилия).

икон Карточки

За последние 16 матчей судья показал 74 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 19% (3 из 16 матчей) Davi de Oliveira Lacerda назначал пенальти

Игры 29 тур
21.10.2025
Васко да Гама
2:0
Флуминенсе
Завершен
21.10.2025
ФК Жувентуде
1:0
Брагантино
Завершен
20.10.2025
ФК Баия
4:0
Гремио
Завершен
20.10.2025
Сеара
0:2
Ботафого
Завершен
20.10.2025
Мирассол СП
3:0
Сан-Паулу
Завершен
20.10.2025
Интернаcьонал
2:0
Спорт Ресифи
Завершен
19.10.2025
Фламенго
3:2
Палмейрас
Завершен
19.10.2025
Крузейро
1:0
Форталеза
Завершен
19.10.2025
Коринтианс
1:0
Атлетико Минейро
Завершен
Комментарии к матчу
