Смотреть онлайн Сеара - Ботафого 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Сеара — Ботафого, 29 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Кастелан. Судить этот матч будет Davi de Oliveira Lacerda.
Превью матча Сеара — Ботафого
Команда Сеара в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-9. Команда Ботафого, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 23-17. Команда Сеара в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ботафого забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июня 2025 на поле команды Ботафого, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Davi de Oliveira Lacerda (Бразилия).
За последние 16 матчей судья показал 74 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 19% (3 из 16 матчей) Davi de Oliveira Lacerda назначал пенальти