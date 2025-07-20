20.07.2025
Смотреть онлайн Guangzhou Dandelion - Цюаньчжоу Яксин 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Чемпионат Китая. Вторая лига: Guangzhou Dandelion — Цюаньчжоу Яксин, 20 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК, 20 тур
Чемпионат Китая. Вторая лига
Guangzhou Dandelion
11'
13'
85'
Завершен
3 : 0
20 июля 2025
Счет после первого тайма 2:0 : 0,2
Матч закончился со счётом 3:0 : 0,2
Текстовая трансляция
11'
Guangzhou Dandelion - Угловой
11'
Guangzhou Dandelion - 1-ый Гол
13'
Guangzhou Dandelion - 2-ой Гол
18'
Guangzhou Dandelion - Угловой
37'
Цюаньчжоу Яксин - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 0,2
59'
Guangzhou Dandelion - Угловой
68'
Цюаньчжоу Яксин - Угловой
69'
Цюаньчжоу Яксин - Угловой
70'
Цюаньчжоу Яксин - Угловой
72'
Guangzhou Dandelion - Угловой
78'
Guangzhou Dandelion - Угловой
81'
Цюаньчжоу Яксин - Угловой
85'
Guangzhou Dandelion - 3-ий Гол
90+4'
Цюаньчжоу Яксин - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 0,2
Превью матча Guangzhou Dandelion — Цюаньчжоу Яксин
Статистика матча
Владение мячом
46%
Атаки
85
81
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
2
2
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу