06.07.2025
Тайань Тянькуан - Цзянси Лушан 06.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Чемпионат Китая. Вторая лига: Тайань Тянькуан — Цзянси Лушан, 18 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Taian Sports Center Stadium.
МСК, 18 тур, Стадион: Taian Sports Center Stadium
Чемпионат Китая. Вторая лига
Завершен
0 : 2
06 июля 2025
Цзянси Лушан
45'
52'
Текстовая трансляция
5'
Тайань Тянькуан - Угловой
11'
Тайань Тянькуан - Угловой
12'
Тайань Тянькуан - Угловой
45'
Цзянси Лушан - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
47'
Цзянси Лушан - Угловой
49'
Тайань Тянькуан - Угловой
52'
Цзянси Лушан - 2-ой Гол
67'
Тайань Тянькуан - Угловой
69'
Тайань Тянькуан - Угловой
87'
Тайань Тянькуан - Угловой
90+3'
Цзянси Лушан - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
97
80
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
3
1
Удары в створ ворот
4
2
