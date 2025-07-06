06.07.2025
Смотреть онлайн Уси Угоу - Ксиян Ронгхай 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Чемпионат Китая. Вторая лига: Уси Угоу — Ксиян Ронгхай, 18 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Wuxi Sports Center.
МСК, 18 тур, Стадион: Wuxi Sports Center
Чемпионат Китая. Вторая лига
Уси Угоу
39'
Завершен
1 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
4'
Wuxi Wugo - Угловой
6'
Wuxi Wugo - Угловой
11'
Wuxi Wugo - Угловой
12'
Wuxi Wugo - Угловой
19'
Wuxi Wugo - Угловой
38'
Wuxi Wugo - Угловой
39'
Wuxi Wugo - 1-ый Гол
45+5'
Ксиян Ронгхай - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
46'
Wuxi Wugo - Угловой
51'
Ксиян Ронгхай - Угловой
75'
Wuxi Wugo - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Уси Угоу — Ксиян Ронгхай
Статистика матча
Владение мячом
61%
39%
Атаки
87
67
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу