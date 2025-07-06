Смотреть онлайн Уси Угоу - Ксиян Ронгхай 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Чемпионат Китая. Вторая лига: Уси Угоу — Ксиян Ронгхай, 18 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Wuxi Sports Center.