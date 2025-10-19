Смотреть онлайн Шарлотт - Филадельфия 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Шарлотт — Филадельфия . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бэнк оф Америка Стэдиум. Судить этот матч будет Tori Penso.
Превью матча Шарлотт — Филадельфия
Команда Шарлотт в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-13. Команда Филадельфия, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-17. Команда Шарлотт в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Филадельфия забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Филадельфия, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Tori Penso (США).
За последние 8 матчей судья показал 41 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 13% (1 из 8 матчей) Tori Penso назначал пенальти