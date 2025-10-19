Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Шарлотт - Филадельфия 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: ШарлоттФиладельфия . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бэнк оф Америка Стэдиум. Судить этот матч будет Tori Penso.

МСК, Стадион: Бэнк оф Америка Стэдиум
Чемпионат США по футболу. МЛС
Шарлотт
Вильфрид Заа 24'
Kerwin Vargas 30'
Завершен
2 : 0
19 октября 2025
Филадельфия
Вильфрид Заа icon
24'
Kerwin Vargas icon
30'
Счет после первого тайма 2:0 : 2,4
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,4
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Шарлотт - Угловой
24'
Вильфрид Заа - 1-ый Гол забит с передачи Kerwin Vargas
27'
Угловой
Philadelphia - Угловой
30'
Kerwin Vargas - 2-ой Гол забит с передачи Харри Тоффоло
37'
Угловой
Шарлотт - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 2,4
50'
Угловой
Philadelphia - Угловой
52'
Угловой
Шарлотт - Угловой
53'
Угловой
Шарлотт - Угловой
58'
Угловой
Philadelphia - Угловой
60'
Угловой
Philadelphia - Угловой
60'
Угловой
Philadelphia - Угловой
69'
Угловой
Philadelphia - Угловой
70'
Угловой
Philadelphia - Угловой
88'
Угловой
Philadelphia - Угловой
90+2'
Угловой
Philadelphia - Угловой
90+3'
Угловой
Philadelphia - Угловой
90+3'
Угловой
Philadelphia - Угловой
90+4'
Угловой
Philadelphia - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,4

Превью матча Шарлотт — Филадельфия

Команда Шарлотт в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-13. Команда Филадельфия, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-17. Команда Шарлотт в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Филадельфия забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Филадельфия, в том матче победу одержали хозяева.

Шарлотт Шарлотт
1
Хорватия
Кристьян Кахлина
14
Англия
Натан Бирн
29
Франция
Adilson Malanda
3
США
Тим Рим
15
Англия
Харри Тоффоло
13
США
Брандт Джеймс Бронико
8
Англия
Эшли Вэствуд
28
Франция
Djibril Diani
18
Колумбия
Kerwin Vargas
17
Израиль
Idan Gorno
10
Кот-д'Ивуар
Вильфрид Заа
Тренер
Англия
Дин Смит
Филадельфия Филадельфия
18
Ямайка
Андре Блейк
26
США
Nathan Harriel
5
Норвегия
Якоб Глеснес
29
ЮАР
Olwethu Makhanya
27
Германия
Кай Вагнер
11
США
Алехандро Бедойя
21
Гаити
Danley Jean Jacques
4
Сербия
Jovan Lukic
32
США
Milan Iloski
7
Дания
Микаэль Уре
20
Уругвай
Bruno Damiani
Тренер
ЮАР
Брэдли Карнелл

История последних встреч

Шарлотт
Шарлотт
Филадельфия
Шарлотт
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
15.06.2025
Филадельфия
Филадельфия
2:1
Шарлотт
Шарлотт
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Шарлотт Шарлотт
41%
Филадельфия Филадельфия
59%
Атаки
0
0
Угловые
4
12
Фолы
6
12
Удары (всего)
8
19
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Tori Penso (США).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 41 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 13% (1 из 8 матчей) Tori Penso назначал пенальти

Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA