Превью матча Шарлотт — Филадельфия

Команда Шарлотт в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-13. Команда Филадельфия, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-17. Команда Шарлотт в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Филадельфия забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Филадельфия, в том матче победу одержали хозяева.