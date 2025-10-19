Смотреть онлайн Нэшвилл - Интер Майами 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Нэшвилл — Интер Майами . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Geodis Park. Судить этот матч будет Jon Freemon.
Превью матча Нэшвилл — Интер Майами
Команда Нэшвилл в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-16. Команда Интер Майами, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-18. Команда Нэшвилл в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Интер Майами забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Интер Майами, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jon Freemon (США).
За последние 13 матчей судья показал 53 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 31% (4 из 13 матчей) Jon Freemon назначал пенальти