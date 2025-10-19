Превью матча Нэшвилл — Интер Майами

Команда Нэшвилл в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-16. Команда Интер Майами, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-18. Команда Нэшвилл в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Интер Майами забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Интер Майами, в том матче победу одержали хозяева.