19.10.2025

Смотреть онлайн Нэшвилл - Интер Майами 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: НэшвиллИнтер Майами . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Geodis Park. Судить этот матч будет Jon Freemon.

МСК, Стадион: Geodis Park
Чемпионат США по футболу. МЛС
Нэшвилл
Сэм Сарридж 43'
Джейкоб Шаффелбург 45+6'
Завершен
2 : 5
19 октября 2025
Интер Майами
Лионель Месси 35'
Лионель Месси 63'
Baltasar Rodriguez 67'
Лионель Месси 81'
Telasco Segovia 90+1'
Смотреть онлайн
Лионель Месси icon
35'
Сэм Сарридж icon
43'
Джейкоб Шаффелбург icon
45+6'
Счет после первого тайма 2:1 : 1,2
Лионель Месси icon
63'
Baltasar Rodriguez icon
67'
Лионель Месси icon
81'
Telasco Segovia icon
90+1'
Матч закончился со счётом 2:5 : 1,2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Нэшвилл - Угловой
20'
Угловой
Нэшвилл - Угловой
21'
Угловой
Нэшвилл - Угловой
22'
Угловой
Нэшвилл - Угловой
35'
Лионель Месси - 1-ый Гол забит с передачи Жорди Альба
37'
Угловой
Нэшвилл - Угловой
43'
Сэм Сарридж - 2-ой Гол
45+6'
Джейкоб Шаффелбург - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 1,2
48'
Угловой
Inter Miami - Угловой
57'
Угловой
Inter Miami - Угловой
63'
Лионель Месси - 4-ый Гол
67'
Baltasar Rodriguez - 5-ый Гол
70'
Угловой
Inter Miami - Угловой
81'
Лионель Месси - 6-ый Гол забит с передачи Ian Fray
87'
Угловой
Нэшвилл - Угловой
90+1'
Telasco Segovia - 7-ый Гол забит с передачи Лионель Месси
Матч закончился со счётом 2:5 : 1,2

Превью матча Нэшвилл — Интер Майами

Команда Нэшвилл в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-16. Команда Интер Майами, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-18. Команда Нэшвилл в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Интер Майами забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Интер Майами, в том матче победу одержали хозяева.

Нэшвилл Нэшвилл
1
США
Джо Уиллис
31
Гондурас
Энди Нажар
5
США
Jack Maher
25
США
Уокер Циммерман
2
США
Даниэль Ловиц
20
Норвегия
Edvard Tagseth
8
Австралия
Patrick Yazbek
19
США
Алекс Муил
10
Германия
Хани Мухтар
9
Англия
Сэм Сарридж
14
Канада
Джейкоб Шаффелбург
Тренер
США
Грегг Берхалтер
Интер Майами Интер Майами
34
Аргентина
Rocco Rios Novo
57
Аргентина
Марсело Вейгандт
2
Аргентина
Gonzalo Lujan Melli
37
Уругвай
Maximiliano Falcon
18
Испания
Жорди Альба
7
Аргентина
Родриго Де Пауль
5
Испания
Серхио Бускетс
21
Аргентина
Tadeo Allende
10
Аргентина
Лионель Месси
11
Аргентина
Baltasar Rodriguez
9
Уругвай
Луис Суарес
Тренер
Аргентина
Хавьер Маскерано

История последних встреч

Нэшвилл
Нэшвилл
Интер Майами
Нэшвилл
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
09.11.2025
Интер Майами
Интер Майами
4:0
Нэшвилл
Нэшвилл
Обзор
13.07.2025
Интер Майами
Интер Майами
2:1
Нэшвилл
Нэшвилл
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Нэшвилл Нэшвилл
40%
Интер Майами Интер Майами
60%
Атаки
0
0
Угловые
6
3
Фолы
9
7
Удары (всего)
10
15
Удары мимо ворот
9
8
Удары в створ ворот
7
9

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jon Freemon (США).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 53 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 31% (4 из 13 матчей) Jon Freemon назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA