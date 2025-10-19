Смотреть онлайн Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Атланта Юнайтед — Ди Си Юнайтед . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мерседес-Бенц Стэдиум. Судить этот матч будет Joshua Encarnacion.
Превью матча Атланта Юнайтед — Ди Си Юнайтед
Команда Атланта Юнайтед в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-18. Команда Ди Си Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 11-18. Команда Атланта Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ди Си Юнайтед забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Ди Си Юнайтед, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Joshua Encarnacion (США).
За последние 1 матчей судья показал 4 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Joshua Encarnacion назначал пенальти