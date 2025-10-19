Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Атланта ЮнайтедДи Си Юнайтед . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мерседес-Бенц Стэдиум. Судить этот матч будет Joshua Encarnacion.

МСК, Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум
Чемпионат США по футболу. МЛС
Атланта Юнайтед
Мигель Альмирон 3'
Завершен
1 : 1
19 октября 2025
Ди Си Юнайтед
Gabriel Cordeiro Pirani 67'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Мигель Альмирон icon
3'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,4
Gabriel Cordeiro Pirani icon
67'
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,4
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Atlanta Utd - Угловой
3'
Мигель Альмирон - 1-ый Гол
25'
Угловой
Atlanta Utd - Угловой
26'
Угловой
Ди Си Юнайтед - Угловой
27'
Угловой
Ди Си Юнайтед - Угловой
36'
Угловой
Atlanta Utd - Угловой
40'
Угловой
Ди Си Юнайтед - Угловой
45+1'
Угловой
Atlanta Utd - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 0,4
59'
Угловой
Ди Си Юнайтед - Угловой
61'
Угловой
Atlanta Utd - Угловой
65'
Угловой
Atlanta Utd - Угловой
67'
Gabriel Cordeiro Pirani - 2-ой Гол
76'
Угловой
Atlanta Utd - Угловой
84'
Угловой
Atlanta Utd - Угловой
90+4'
Угловой
Ди Си Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,4

Превью матча Атланта Юнайтед — Ди Си Юнайтед

Команда Атланта Юнайтед в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-18. Команда Ди Си Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 11-18. Команда Атланта Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ди Си Юнайтед забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Ди Си Юнайтед, в том матче сыграли вничью.

Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
1
США
Брэд Гузан
2
Венесуэла
Рональд Эрнандес
6
Испания
Хуан Беррокаль
4
Албания
Энеа Михай
18
Португалия
Pedro Amador
59
Россия
Алексей Миранчук
7
Англия
Стивен Альзате
99
Польша
Бартош Слисз
20
США
Luke Brennan
10
Парагвай
Мигель Альмирон
19
Кот-д'Ивуар
Эммануэль Латте Лат
Тренер
Норвегия
Ронни Дейла
Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед
24
США
Jordan Farr
12
США
Уиллиам Коннер Антлей
15
Австралия
Кай Роулс
5
Канада
Lukas MacNaughton
28
Австрия
David Schnegg
23
США
Брэндон Сервания
4
Финляндия
Matti Peltola
25
США
Jackson Hopkins
30
США
Caden Clark
20
Бельгия
Кристиан Бентеке
8
США
Jared Stroud
Тренер
США
Kevin Flanagan

История последних встреч

Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
06.07.2025
Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед
0:0
Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
52%
Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед
48%
Атаки
0
0
Угловые
8
5
Фолы
11
16
Удары (всего)
9
6
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Joshua Encarnacion (США).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 4 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Joshua Encarnacion назначал пенальти

