Превью матча Атланта Юнайтед — Ди Си Юнайтед

Команда Атланта Юнайтед в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-18. Команда Ди Си Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 11-18. Команда Атланта Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ди Си Юнайтед забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Ди Си Юнайтед, в том матче сыграли вничью.