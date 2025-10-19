Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Спортинг Канзас-СитиХьюстон Динамо . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Лайвстронг Спортинг Парк. Судить этот матч будет Nabil Bensalah.

МСК, Стадион: Лайвстронг Спортинг Парк
Чемпионат США по футболу. МЛС
Спортинг Канзас-Сити
Завершен
0 : 0
19 октября 2025
Хьюстон Динамо
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,4
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,4
Текстовая трансляция
25'
Угловой
Kansas City - Угловой
33'
Угловой
Kansas City - Угловой
34'
Угловой
Kansas City - Угловой
41'
Угловой
Kansas City - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,4
48'
Угловой
Kansas City - Угловой
69'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
70'
Угловой
Kansas City - Угловой
73'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
74'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
90+3'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
90+4'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
90+5'
Угловой
Kansas City - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,4

Превью матча Спортинг Канзас-Сити — Хьюстон Динамо

Команда Спортинг Канзас-Сити в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 9 матчей с разницей мячей 10-28. Команда Хьюстон Динамо, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-19. Команда Спортинг Канзас-Сити в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Хьюстон Динамо забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Хьюстон Динамо, в том матче победу одержали гостьи.

Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити
1
США
John Pulskamp
11
США
Кайри Шелтон
15
США
Jansen Miller
23
Мексика
Alan Montes
18
Бельгия
Logan Ndenbe
22
Бельгия
Zorhan Bassong
6
Сербия
Неманья Радоя
26
Германия
Эрик Томми
21
Испания
Ману Гарсия
10
Венгрия
Дэниел Саллой
9
Сербия
Деян Йовелжич
Тренер
США
Kerry Zavagnin
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
31
Англия
Джонатан Бонд
25
США
Гриффин Дорси
3
Бразилия
Антонио Карлос
28
Дания
Эрик Свиатченко
36
Бразилия
Felipe De Andrade Vieira
6
Бразилия
Артур
35
США
Brooklyn Raines
9
Чехия
Ondrej Lingr
14
США
Дуане Холмс
10
Аргентина
Эсекьель Понсе
11
Германия
Lawrence Ennali
Тренер
США
Бен Олсен

История последних встреч

Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити
Хьюстон Динамо
Спортинг Канзас-Сити
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
01.06.2025
Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо
1:3
Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити
52%
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
48%
Атаки
0
0
Угловые
7
5
Фолы
13
17
Удары (всего)
4
9
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Nabil Bensalah ().

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 10 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 2 матчей) Nabil Bensalah назначал пенальти

Комментарии к матчу
