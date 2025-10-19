Смотреть онлайн Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Спортинг Канзас-Сити — Хьюстон Динамо . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Лайвстронг Спортинг Парк. Судить этот матч будет Nabil Bensalah.
Превью матча Спортинг Канзас-Сити — Хьюстон Динамо
Команда Спортинг Канзас-Сити в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 9 матчей с разницей мячей 10-28. Команда Хьюстон Динамо, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-19. Команда Спортинг Канзас-Сити в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Хьюстон Динамо забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Хьюстон Динамо, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Nabil Bensalah ().
За последние 2 матчей судья показал 10 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 2 матчей) Nabil Bensalah назначал пенальти