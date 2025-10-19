Превью матча Спортинг Канзас-Сити — Хьюстон Динамо

Команда Спортинг Канзас-Сити в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 9 матчей с разницей мячей 10-28. Команда Хьюстон Динамо, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-19. Команда Спортинг Канзас-Сити в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Хьюстон Динамо забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Хьюстон Динамо, в том матче победу одержали гостьи.