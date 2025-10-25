Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Йокохама Ф - Санфречче 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЧемпионат Японии по футболу. J1 Лига: Йокохама ФСанфречче, 35 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ниссан Стэдиум. Судить этот матч будет Junpei Iida.

МСК, 35 тур, Стадион: Ниссан Стэдиум
Чемпионат Японии по футболу. J1 Лига
Йокохама Ф
Asahi Uenaka 12'
Юн Амано 86'
Jeison Quinones 90+1'
Завершен
3 : 0
25 октября 2025
Санфречче
Asahi Uenaka icon
12'
Счет после первого тайма 1:0
Юн Амано icon
86'
Jeison Quinones icon
90+1'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Санфречче - Угловой
12'
Asahi Uenaka - 1-ый Гол
40'
Угловой
Санфречче - Угловой
45'
Угловой
Санфречче - Угловой
45+1'
Угловой
Санфречче - Угловой
45+6'
Угловой
Санфречче - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
76'
Угловой
Санфречче - Угловой
86'
Юн Амано - 2-ой Гол
90+1'
Угловой
Йокохама Ф - Угловой
90+1'
Jeison Quinones - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Йокохама Ф — Санфречче

Команда Йокохама Ф в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-9. Команда Санфречче, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-7. Команда Йокохама Ф в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Санфречче забивает 1, пропускает 1.

Йокохама Ф Йокохама Ф
19
Япония
Il-kyu Park
16
Япония
Ren Kato
13
Колумбия
Jeison Quinones
22
Япония
Ryotaro Tsunoda
25
Япония
Тоичи Сузуки
8
Япония
Такуя Кида
45
Того
Kodjo Aziangbe
14
Япония
Asahi Uenaka
37
Бельгия
Жорди Крукс
48
Япония
Kaina Tanimura
17
Япония
Kenta Inoue
Тренер
Япония
Hideo Oshima
Санфречче Санфречче
1
Япония
Кейсуке Осако
19
Япония
Шо Сасаки
3
Япония
Taichi Yamasaki
37
Южная Корея
Ким Джусунг
32
Япония
Sota Koshimichi
6
Япония
Хаяо Кавабэ
33
Япония
Цукаса Шиотани
18
Япония
Даики Суга
9
Япония
Ryo Germain
51
Япония
Mutsuki Kato
98
Франция
Валере Гермайн
Тренер
Германия
Михаэль Скиббе

Статистика матча

Владение мячом
Йокохама Ф Йокохама Ф
27%
Санфречче Санфречче
73%
Атаки
83
116
Угловые
1
6
Фолы
18
15
Удары (всего)
5
7
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
3
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Junpei Iida (Япония).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 60% (3 из 5 матчей) Junpei Iida назначал пенальти

Игры 35 тур
25.10.2025
Сересо
2:0
Кавасаки
Завершен
25.10.2025
Йокохама Ф
3:0
Санфречче
Завершен
25.10.2025
Кйото Санга
1:1
Кашима Антлерс
Завершен
25.10.2025
Кашива Рейсол
2:0
Йокогама
Завершен
25.10.2025
Токио
3:1
Фаджиано
Завершен
25.10.2025
Грампус
0:2
Гамба
Завершен
Комментарии к матчу
