Превью матча Йокохама Ф — Санфречче

Команда Йокохама Ф в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-9. Команда Санфречче, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-7. Команда Йокохама Ф в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Санфречче забивает 1, пропускает 1.