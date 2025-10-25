Смотреть онлайн Йокохама Ф - Санфречче 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Чемпионат Японии по футболу. J1 Лига: Йокохама Ф — Санфречче, 35 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ниссан Стэдиум. Судить этот матч будет Junpei Iida.
Превью матча Йокохама Ф — Санфречче
Команда Йокохама Ф в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-9. Команда Санфречче, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-7. Команда Йокохама Ф в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Санфречче забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Junpei Iida (Япония).
За последние 5 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 60% (3 из 5 матчей) Junpei Iida назначал пенальти