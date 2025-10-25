Смотреть онлайн Кйото Санга - Кашима Антлерс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Чемпионат Японии по футболу. J1 Лига: Кйото Санга — Кашима Антлерс, 35 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sanga Stadium. Судить этот матч будет Hiroyuki Kimura.
Превью матча Кйото Санга — Кашима Антлерс
Команда Кйото Санга в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 19-8. Команда Кашима Антлерс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 19-13. Команда Кйото Санга в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кашима Антлерс забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Hiroyuki Kimura (Япония).
За последние 6 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 50% (3 из 6 матчей) Hiroyuki Kimura назначал пенальти