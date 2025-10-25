Превью матча Кйото Санга — Кашима Антлерс

Команда Кйото Санга в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 19-8. Команда Кашима Антлерс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 19-13. Команда Кйото Санга в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кашима Антлерс забивает 2, пропускает 1.