25.10.2025

Смотреть онлайн Кйото Санга - Кашима Антлерс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЧемпионат Японии по футболу. J1 Лига: Кйото СангаКашима Антлерс, 35 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sanga Stadium. Судить этот матч будет Hiroyuki Kimura.

МСК, 35 тур, Стадион: Sanga Stadium
Чемпионат Японии по футболу. J1 Лига
Кйото Санга
Marco Tulio 36'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Кашима Антлерс
90+6'
Смотреть онлайн
Marco Tulio icon
36'
Счет после первого тайма 1:0 : 4,1
Кашима Антлерс icon
90+6'
Матч закончился со счётом 1:1 : 4,1
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Кашима Антлерс - Угловой
28'
Угловой
Кашима Антлерс - Угловой
36'
Marco Tulio - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 4,1
50'
Угловой
Кашима Антлерс - Угловой
53'
Угловой
Кашима Антлерс - Угловой
62'
Угловой
Кашима Антлерс - Угловой
81'
Угловой
Кйото Санга - Угловой
84'
Угловой
Кашима Антлерс - Угловой
90+2'
Угловой
Кашима Антлерс - Угловой
90+5'
Угловой
Кйото Санга - Угловой
90+6'
Кашима Антлерс - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 4,1

Превью матча Кйото Санга — Кашима Антлерс

Команда Кйото Санга в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 19-8. Команда Кашима Антлерс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 19-13. Команда Кйото Санга в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кашима Антлерс забивает 2, пропускает 1.

Кйото Санга Кйото Санга
26
Япония
Gakuji Ota
2
Япония
Shinnosuke Fukuda
24
Япония
Yuta Miyamoto
5
Япония
Hisashi Appiah Tawiah
22
Япония
Hidehiro Sugai
32
Япония
Митсуки Саито
6
Бразилия
Joao Pedro
39
Япония
Taiki Hirato
11
Бразилия
Marco Tulio
93
Япония
Шун Нагасава
14
Япония
Таичи Хара
Тренер
Южная Корея
Gwi-jae Jo
Кашима Антлерс Кашима Антлерс
1
Япония
Tomoki Hayakawa
22
Япония
Kimito Nono
55
Япония
Наомичи Уеда
3
Южная Корея
Kim Tae-hyeon
25
Япония
Ryuta Koike
77
Сербия
Александер Цаврич
20
Япония
Yu Funabashi
6
Япония
Кенто Мисао
18
Бразилия
Elber
9
Бразилия
Leo Ceara
40
Япония
Yuma Suzuki
Тренер
Япония
Toru Oniki

Статистика матча

Владение мячом
Кйото Санга Кйото Санга
34%
Кашима Антлерс Кашима Антлерс
66%
Атаки
79
110
Угловые
2
7
Фолы
15
13
Удары (всего)
7
5
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Hiroyuki Kimura (Япония).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 50% (3 из 6 матчей) Hiroyuki Kimura назначал пенальти

Игры 35 тур
25.10.2025
Сересо
2:0
Кавасаки
Завершен
25.10.2025
Йокохама Ф
3:0
Санфречче
Завершен
25.10.2025
Кйото Санга
1:1
Кашима Антлерс
Завершен
25.10.2025
Кашива Рейсол
2:0
Йокогама
Завершен
25.10.2025
Токио
3:1
Фаджиано
Завершен
25.10.2025
Грампус
0:2
Гамба
Завершен
Комментарии к матчу
