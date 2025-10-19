Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Нью Ингленд - Чикаго Файр 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Нью ИнглендЧикаго Файр . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Джилетт Стэдиум. Судить этот матч будет Pierre-Luc Lauziere.

МСК, Стадион: Джилетт Стэдиум
Чемпионат США по футболу. МЛС
Нью Ингленд
Alhassan Yusuf 1'
Dor David Turgeman 90+6'
Завершен
2 : 2
19 октября 2025
Чикаго Файр
Philip Zinckernagel 82'
Joel Waterman 90+9'
Смотреть онлайн
Alhassan Yusuf icon
1'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
Philip Zinckernagel icon
82'
Dor David Turgeman icon
90+6'
Joel Waterman icon
90+9'
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,1
Текстовая трансляция
1'
Alhassan Yusuf - 1-ый Гол
25'
Угловой
Чикаго Файр - Угловой
31'
Угловой
Чикаго Файр - Угловой
39'
Угловой
New England - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
51'
Угловой
Чикаго Файр - Угловой
53'
Угловой
New England - Угловой
70'
Угловой
Чикаго Файр - Угловой
70'
Угловой
Чикаго Файр - Угловой
82'
Philip Zinckernagel - 2-ой Гол забит с передачи Уго Кейперс
90+6'
Dor David Turgeman - 3-ий Гол
90+9'
Joel Waterman - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,1

Превью матча Нью Ингленд — Чикаго Файр

Команда Нью Ингленд в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-15. Команда Чикаго Файр, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-18. Команда Нью Ингленд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Чикаго Файр забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды Чикаго Файр, в том матче победу одержали хозяева.

Нью Ингленд Нью Ингленд
30
США
Мэтт Тернер
2
Мали
Мамаду Фофана
4
США
Tanner Beason
5
США
Keegan Hughes
12
Израиль
Ilay Feingold
10
Испания
Карлес Хиль
14
США
Джексон Юеилл
80
Нигерия
Alhassan Yusuf
23
США
Will Sands
9
Эквадор
Леонардо Кампана
11
Израиль
Dor David Turgeman
Тренер
Уругвай
Pablo Moreira
Чикаго Файр Чикаго Файр
1
США
Chris Brady
16
Канада
Joel Waterman
3
Англия
Джек Эллиот
5
США
Samuel Rogers
11
Дания
Philip Zinckernagel
6
Мали
Ромениг Куаме
42
Кот-д'Ивуар
Dje D'avilla
19
Франция
Жонатан Бомба
24
США
Robert Jonathan Dean Jr
9
Бельгия
Уго Кейперс
15
США
Эндрю Гутман
Тренер
США
Грегг Берхалтер

История последних встреч

Нью Ингленд
Нью Ингленд
Чикаго Файр
Нью Ингленд
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
07.09.2025
Чикаго Файр
Чикаго Файр
3:2
Нью Ингленд
Нью Ингленд
Обзор
21.05.2025
Нью Ингленд
Нью Ингленд
1:3
Чикаго Файр
Чикаго Файр
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Нью Ингленд Нью Ингленд
40%
Чикаго Файр Чикаго Файр
60%
Атаки
0
0
Угловые
2
5
Фолы
11
17
Удары (всего)
6
14
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Pierre-Luc Lauziere (США).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 49 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 8% (1 из 13 матчей) Pierre-Luc Lauziere назначал пенальти

Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA