Смотреть онлайн Нью Ингленд - Чикаго Файр 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Нью Ингленд — Чикаго Файр . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Джилетт Стэдиум. Судить этот матч будет Pierre-Luc Lauziere.
Превью матча Нью Ингленд — Чикаго Файр
Команда Нью Ингленд в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-15. Команда Чикаго Файр, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-18. Команда Нью Ингленд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Чикаго Файр забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды Чикаго Файр, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Pierre-Luc Lauziere (США).
За последние 13 матчей судья показал 49 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 8% (1 из 13 матчей) Pierre-Luc Lauziere назначал пенальти