Превью матча Сан-Хосе Эртквейкс — Остин

Команда Сан-Хосе Эртквейкс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 15-23. Команда Остин, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-17. Команда Сан-Хосе Эртквейкс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Остин забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Остин, в том матче победу одержали хозяева.