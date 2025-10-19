Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Сан-Хосе Эртквейкс - Остин 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Сан-Хосе ЭртквейксОстин . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Авайя Стэдиум. Судить этот матч будет Filip Dujic.

МСК, Стадион: Авайя Стэдиум
Чемпионат США по футболу. МЛС
Сан-Хосе Эртквейкс
Завершен
2 : 1
19 октября 2025
Остин
Owen Wolff 22'
Хосеф Мартинес 74'
Niko Tsakiris 77'
Смотреть онлайн
Owen Wolff icon
22'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,3
Хосеф Мартинес icon
74'
Niko Tsakiris icon
77'
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,3
Текстовая трансляция
12'
Угловой
San Jose - Угловой
17'
Угловой
San Jose - Угловой
22'
Owen Wolff - 1-ый Гол забит с передачи Jader Obrian
34'
Угловой
San Jose - Угловой
34'
Угловой
San Jose - Угловой
35'
Угловой
San Jose - Угловой
38'
Угловой
San Jose - Угловой
41'
Угловой
San Jose - Угловой
42'
Угловой
San Jose - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 0,3
48'
Угловой
San Jose - Угловой
49'
Угловой
San Jose - Угловой
50'
Угловой
San Jose - Угловой
54'
Угловой
San Jose - Угловой
60'
Угловой
Остин FC - Угловой
62'
Угловой
San Jose - Угловой
70'
Угловой
San Jose - Угловой
74'
Хосеф Мартинес - 2-ой Гол
77'
Niko Tsakiris - 3-ий Гол
80'
Угловой
San Jose - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,3

Превью матча Сан-Хосе Эртквейкс — Остин

Команда Сан-Хосе Эртквейкс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 15-23. Команда Остин, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-17. Команда Сан-Хосе Эртквейкс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Остин забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Остин, в том матче победу одержали хозяева.

Сан-Хосе Эртквейкс Сан-Хосе Эртквейкс
36
США
Ирл Эдвардс Мл.
28
США
Benjamin Kikanovic
12
США
Дэвид Ромни
5
США
Daniel Munie
2
Jamar Ricketts
10
Аргентина
Кристиан Эспиноса
34
США
Beau Leroux
37
Англия
Роналдо Виейра
11
Буркина-Фасо
Ousseni Bouda
17
Венесуэла
Хосеф Мартинес
9
Колумбия
Кристиан Даниел Аранго Дуквуе
Тренер
США
Брюс Арена
Остин Остин
1
США
Брэд Стувер
4
США
Brendan Hines-Ike
29
Бразилия
Guilherme Biro
35
Сербия
Mateja Dordevic
3
Дания
Миккел Деслер
8
США
Daniel Pereira
20
Аргентина
Nicolas Dubersarsky
17
Ирландия
Джон Галлахер
16
Финляндия
Роб Тейлор
7
Колумбия
Jader Obrian
33
США
Owen Wolff
Тренер
Испания
Nicolas Estevez Martinez

История последних встреч

Сан-Хосе Эртквейкс
Сан-Хосе Эртквейкс
Остин
Сан-Хосе Эртквейкс
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
31.08.2025
Остин
Остин
3:1
Сан-Хосе Эртквейкс
Сан-Хосе Эртквейкс
Обзор
09.07.2025
Сан-Хосе Эртквейкс
Сан-Хосе Эртквейкс
4:6
Остин
Остин
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сан-Хосе Эртквейкс Сан-Хосе Эртквейкс
65%
Остин Остин
35%
Атаки
0
0
Угловые
15
1
Фолы
9
12
Удары (всего)
11
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Filip Dujic (США).

икон Карточки

За последние 16 матчей судья показал 56 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 13% (2 из 16 матчей) Filip Dujic назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA