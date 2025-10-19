Смотреть онлайн Сан-Хосе Эртквейкс - Остин 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Сан-Хосе Эртквейкс — Остин . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Авайя Стэдиум. Судить этот матч будет Filip Dujic.
Превью матча Сан-Хосе Эртквейкс — Остин
Команда Сан-Хосе Эртквейкс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 15-23. Команда Остин, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-17. Команда Сан-Хосе Эртквейкс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Остин забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Остин, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Filip Dujic (США).
За последние 16 матчей судья показал 56 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 13% (2 из 16 матчей) Filip Dujic назначал пенальти