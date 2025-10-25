Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Фуцзиеда - Вентфорет 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияФутбол. Япония - Джей-лига 2: ФуцзиедаВентфорет, 34 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Fujieda Soccer Stadium.

МСК, 34 тур, Стадион: Fujieda Soccer Stadium
Футбол. Япония - Джей-лига 2
Фуцзиеда
83'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Вентфорет
39'
Смотреть онлайн
Вентфорет icon
39'
Счет после первого тайма 0:1
Фуцзиеда icon
83'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Вентфорет - Угловой
35'
Угловой
Фуцзиеда - Угловой
39'
Вентфорет - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
48'
Угловой
Фуцзиеда - Угловой
55'
Угловой
Фуцзиеда - Угловой
60'
Угловой
Фуцзиеда - Угловой
65'
Угловой
Фуцзиеда - Угловой
69'
Угловой
Фуцзиеда - Угловой
83'
Фуцзиеда - 2-ой Гол
90+3'
Угловой
Вентфорет - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Фуцзиеда — Вентфорет

Команда Фуцзиеда в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-16. Команда Вентфорет, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-13. Команда Фуцзиеда в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Вентфорет забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Фуцзиеда Фуцзиеда
55%
Вентфорет Вентфорет
45%
Атаки
106
99
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
5
3
Игры 34 тур
26.10.2025
Токушима
0:1
Иваки
Завершен
26.10.2025
Консадоле Саппоро
0:1
Мито
Завершен
26.10.2025
Монтедио
2:2
Омия А
Завершен
25.10.2025
В-Варен
1:1
Имабари
Завершен
25.10.2025
Фуцзиеда
1:1
Вентфорет
Завершен
Комментарии к матчу
