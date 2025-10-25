Смотреть онлайн Фуцзиеда - Вентфорет 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Футбол. Япония - Джей-лига 2: Фуцзиеда — Вентфорет, 34 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Fujieda Soccer Stadium.
Превью матча Фуцзиеда — Вентфорет
Команда Фуцзиеда в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-16. Команда Вентфорет, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-13. Команда Фуцзиеда в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Вентфорет забивает 1, пропускает 1.