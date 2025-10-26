Смотреть онлайн Консадоле Саппоро - Мито 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Футбол. Япония - Джей-лига 2: Консадоле Саппоро — Мито, 34 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Саппоро.
Превью матча Консадоле Саппоро — Мито
Команда Консадоле Саппоро в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-15. Команда Мито, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-11. Команда Консадоле Саппоро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Мито забивает 2, пропускает 1.