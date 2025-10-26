Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Монтедио - Омия А 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияФутбол. Япония - Джей-лига 2: МонтедиоОмия А, 34 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ND Soft Stadium Yamagata.

МСК, 34 тур, Стадион: ND Soft Stadium Yamagata
Футбол. Япония - Джей-лига 2
Монтедио
34'
75'
Завершен
2 : 2
26 октября 2025
Омия А
89'
90+5'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Монтедио icon
34'
Счет после первого тайма 1:0
Монтедио icon
75'
Омия А icon
89'
Омия А icon
90+5'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Омия А - Угловой
16'
Угловой
Монтедио - Угловой
19'
Угловой
Монтедио - Угловой
26'
Угловой
Монтедио - Угловой
30'
Угловой
Монтедио - Угловой
33'
Угловой
Омия А - Угловой
33'
Угловой
Омия А - Угловой
34'
Монтедио - 1-ый Гол
39'
Угловой
Монтедио - Угловой
43'
Угловой
Омия А - Угловой
44'
Угловой
Омия А - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
Омия А - Угловой
63'
Угловой
Монтедио - Угловой
74'
Угловой
Монтедио - Угловой
75'
Монтедио - 2-ой Гол
89'
Омия А - 3-ий Гол
90+5'
Омия А - 4-ый Гол
90+7'
Угловой
Монтедио - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Монтедио — Омия А

Команда Монтедио в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-12. Команда Омия А, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-9. Команда Монтедио в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Омия А забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Монтедио Монтедио
41%
Омия А Омия А
59%
Атаки
101
99
Угловые
8
6
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
3
4
Игры 34 тур
26.10.2025
Токушима
0:1
Иваки
Завершен
26.10.2025
Консадоле Саппоро
0:1
Мито
Завершен
26.10.2025
Монтедио
2:2
Омия А
Завершен
25.10.2025
В-Варен
1:1
Имабари
Завершен
25.10.2025
Фуцзиеда
1:1
Вентфорет
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Эспаньол Эспаньол
Севилья Севилья
24 Ноября
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
24 Ноября
23:00
Сассуоло Сассуоло
Пиза Пиза
24 Ноября
22:45
PARIVISION PARIVISION
M80 M80
24 Ноября
23:00
B8 B8
The Huns The Huns
24 Ноября
23:00
B8 B8
The Huns Esports The Huns Esports
24 Ноября
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA