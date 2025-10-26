Превью матча Монтедио — Омия А

Команда Монтедио в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-12. Команда Омия А, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-9. Команда Монтедио в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Омия А забивает 1, пропускает 1.