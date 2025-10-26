Смотреть онлайн Монтедио - Омия А 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Футбол. Япония - Джей-лига 2: Монтедио — Омия А, 34 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ND Soft Stadium Yamagata.
Превью матча Монтедио — Омия А
Команда Монтедио в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-12. Команда Омия А, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-9. Команда Монтедио в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Омия А забивает 1, пропускает 1.