Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Токушима - Иваки 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияФутбол. Япония - Джей-лига 2: ТокушимаИваки, 34 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 07:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Pocari Sweat Stadium.

МСК, 34 тур, Стадион: Pocari Sweat Stadium
Футбол. Япония - Джей-лига 2
Токушима
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
Иваки
79'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
Иваки SC icon
79'
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,1
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Токушима - Угловой
9'
Угловой
Иваки SC - Угловой
12'
Угловой
Иваки SC - Угловой
27'
Угловой
Иваки SC - Угловой
35'
Угловой
Токушима - Угловой
41'
Угловой
Токушима - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
73'
Угловой
Токушима - Угловой
79'
Иваки SC - 1-ый Гол
88'
Угловой
Токушима - Угловой
90+4'
Угловой
Токушима - Угловой
90+5'
Угловой
Токушима - Угловой
90+5'
Угловой
Токушима - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,1

Превью матча Токушима — Иваки

Команда Токушима в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-7. Команда Иваки, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-9. Команда Токушима в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Иваки забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Токушима Токушима
44%
Иваки Иваки
56%
Атаки
78
63
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
0
2
Игры 34 тур
26.10.2025
Токушима
0:1
Иваки
Завершен
26.10.2025
Консадоле Саппоро
0:1
Мито
Завершен
26.10.2025
Монтедио
2:2
Омия А
Завершен
25.10.2025
В-Варен
1:1
Имабари
Завершен
25.10.2025
Фуцзиеда
1:1
Вентфорет
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Барселона Барселона
25 Ноября
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
25 Ноября
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Вильярреал Вильярреал
25 Ноября
23:00
Будё-Глимт Будё-Глимт
Ювентус Ювентус
25 Ноября
23:00
Спартак Спартак
AK Барс AK Барс
25 Ноября
19:30
Марсель Марсель
Ньюкасл Ньюкасл
25 Ноября
23:00
ХК Сочи ХК Сочи
Лада Лада
25 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Авангард Авангард
25 Ноября
19:00
B8 B8
PARIVISION PARIVISION
25 Ноября
17:00
Фенербахче Фенербахче
Виртус Болонья Виртус Болонья
25 Ноября
20:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA