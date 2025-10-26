Смотреть онлайн Токушима - Иваки 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Футбол. Япония - Джей-лига 2: Токушима — Иваки, 34 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 07:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Pocari Sweat Stadium.
Превью матча Токушима — Иваки
Команда Токушима в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-7. Команда Иваки, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-9. Команда Токушима в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Иваки забивает 2, пропускает 1.