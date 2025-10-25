Смотреть онлайн Кашива Рейсол - Йокогама 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Чемпионат Японии по футболу. J1 Лига: Кашива Рейсол — Йокогама, 35 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sankyo Frontier Kashiwa Stadium. Судить этот матч будет Akihiko Ikeuchi.
Превью матча Кашива Рейсол — Йокогама
Команда Кашива Рейсол в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-7. Команда Йокогама, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-12. Команда Кашива Рейсол в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Йокогама забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Йокогама, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Akihiko Ikeuchi (Япония).
За последние 11 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 1.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 27% (3 из 11 матчей) Akihiko Ikeuchi назначал пенальти