Матч закончился со счётом 2:0 : 0,1

Счет после первого тайма 0:0 : 0,1

2 : 0

Матч закончился со счётом 2:0 : 0,1

Йокогама - Угловой

Йокогама - Угловой

Наято Накама - 2-ой Гол

Кота Ямада - 1-ый Гол

Кашива Рейсол - Угловой

Кашива Рейсол - Угловой

Кашива Рейсол - Угловой

Кашива Рейсол - Угловой

Счет после первого тайма 0:0 : 0,1

Йокогама - Угловой

Кашива Рейсол - Угловой

Кашива Рейсол - Угловой

Кашива Рейсол - Угловой

Йокогама - Угловой

Превью матча Кашива Рейсол — Йокогама

Команда Кашива Рейсол в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-7. Команда Йокогама, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-12. Команда Кашива Рейсол в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Йокогама забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Йокогама, в том матче сыграли вничью.