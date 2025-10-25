Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Кашива Рейсол - Йокогама 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЧемпионат Японии по футболу. J1 Лига: Кашива РейсолЙокогама, 35 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sankyo Frontier Kashiwa Stadium. Судить этот матч будет Akihiko Ikeuchi.

МСК, 35 тур, Стадион: Sankyo Frontier Kashiwa Stadium
Чемпионат Японии по футболу. J1 Лига
Кашива Рейсол
Кота Ямада 72'
Наято Накама 76'
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
Йокогама
Счет после первого тайма 0:0 : 0,1
Кота Ямада icon
72'
Наято Накама icon
76'
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Йокогама - Угловой
27'
Угловой
Кашива Рейсол - Угловой
40'
Угловой
Кашива Рейсол - Угловой
44'
Угловой
Кашива Рейсол - Угловой
47'
Угловой
Йокогама - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,1
48'
Угловой
Кашива Рейсол - Угловой
50'
Угловой
Кашива Рейсол - Угловой
57'
Угловой
Кашива Рейсол - Угловой
68'
Угловой
Кашива Рейсол - Угловой
72'
Кота Ямада - 1-ый Гол
76'
Наято Накама - 2-ой Гол
90+2'
Угловой
Йокогама - Угловой
90+5'
Угловой
Йокогама - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,1

Превью матча Кашива Рейсол — Йокогама

Команда Кашива Рейсол в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-7. Команда Йокогама, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-12. Команда Кашива Рейсол в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Йокогама забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Йокогама, в том матче сыграли вничью.

Кашива Рейсол Кашива Рейсол
25
Япония
Ресуке Кодзима
42
Wataru Harada
4
Япония
Taiyo Koga
2
Япония
Hiromu Mitsumaru
32
Япония
Yusei Yamanouchi
28
Япония
Sachiro Toshima
39
Япония
Nobuteru Nakagawa
3
Бразилия
Diego
8
Япония
Yoshio Koizumi
14
Япония
Tomoya Koyamatsu
18
Япония
Yuki Kakita
Тренер
Испания
Ricardo Rodriguez
Йокогама Йокогама
24
Польша
Якуб Словик
22
Япония
Katsuya Iwatake
16
Япония
Makito Ito
5
Япония
Акито Фукумори
8
Япония
Towa Yamane
4
Бразилия
Yuri
76
Япония
Кота Ямада
70
Япония
Kyo Hosoi
91
Бразилия
Lukian
10
Бразилия
Joao Paulo
9
Япония
Solomon Sakuragawa
Тренер
Япония
Fumitake Miura

История последних встреч

Кашива Рейсол
Кашива Рейсол
Йокогама
Кашива Рейсол
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
25.05.2025
Йокогама
Йокогама
1:1
Кашива Рейсол
Кашива Рейсол
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Кашива Рейсол Кашива Рейсол
77%
Йокогама Йокогама
23%
Атаки
137
64
Угловые
7
4
Фолы
4
4
Удары (всего)
9
2
Удары мимо ворот
11
6
Удары в створ ворот
5
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Akihiko Ikeuchi (Япония).

икон Карточки

За последние 11 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 1.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 27% (3 из 11 матчей) Akihiko Ikeuchi назначал пенальти

Игры 35 тур
25.10.2025
Сересо
2:0
Кавасаки
Завершен
25.10.2025
Йокохама Ф
3:0
Санфречче
Завершен
25.10.2025
Кйото Санга
1:1
Кашима Антлерс
Завершен
25.10.2025
Кашива Рейсол
2:0
Йокогама
Завершен
25.10.2025
Токио
3:1
Фаджиано
Завершен
25.10.2025
Грампус
0:2
Гамба
Завершен
Комментарии к матчу
