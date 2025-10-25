Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Токио - Фаджиано 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЧемпионат Японии по футболу. J1 Лига: ТокиоФаджиано, 35 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ajinomoto Stadium. Судить этот матч будет Yoshimi Yamashita.

МСК, 35 тур, Стадион: Ajinomoto Stadium
Чемпионат Японии по футболу. J1 Лига
Токио
Kein Sato 48'
Kota Tawaratsumida 88'
Kein Sato 90'
Завершен
3 : 1
25 октября 2025
Фаджиано
Ataru Esaka 72'
Счет после первого тайма 0:0 : 0,2
Kein Sato icon
48'
Ataru Esaka icon
72'
Kota Tawaratsumida icon
88'
Kein Sato icon
90'
Матч закончился со счётом 3:1 : 0,2
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Токио - Угловой
25'
Угловой
Токио - Угловой
43'
Угловой
Токио - Угловой
45+1'
Угловой
Токио - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,2
48'
Kein Sato - 1-ый Гол
66'
Угловой
Фаджиано - Угловой
72'
Угловой
Фаджиано - Угловой
72'
Ataru Esaka - 2-ой Гол
76'
Угловой
Фаджиано - Угловой
88'
Kota Tawaratsumida - 3-ий Гол
90'
Kein Sato - 4-ый Гол
90+3'
Угловой
Токио - Угловой
90+8'
Угловой
Фаджиано - Угловой
90+9'
Угловой
Фаджиано - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 0,2

Превью матча Токио — Фаджиано

Команда Токио в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-13. Команда Фаджиано, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-13. Команда Токио в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Фаджиано забивает 1, пропускает 1.

Токио Токио
81
Южная Корея
Сеунг Гю Ким
5
Япония
Юто Нагамото
24
Дания
Александер Шольц
3
Япония
Масато Моришиге
2
Япония
Сэй Муроя
22
Япония
Keita Endo
8
Япония
Takahiro Ko
37
Япония
Kei Koizumi
40
Бразилия
Marcos Guilherme
16
Япония
Kein Sato
39
Япония
Teruhito Nakagawa
Тренер
Япония
Rikizo Matsuhashi
Фаджиано Фаджиано
77
Япония
Горо Каванами
2
Япония
Юго Татсута
18
Япония
Daichi Tagami
43
Япония
Yoshitake Suzuki
26
Япония
Haruka Motoyama
41
Япония
Eiji Miyamoto
14
Япония
Ryo Tabei
50
Япония
Hijiri Kato
19
Япония
Hiroto Iwabuchi
8
Япония
Ataru Esaka
22
Япония
Kazunari Ichimi
Тренер
Япония
Такаши Кияма

Статистика матча

Владение мячом
Токио Токио
62%
Фаджиано Фаджиано
38%
Атаки
109
104
Угловые
5
5
Фолы
10
10
Удары (всего)
5
6
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
4
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Yoshimi Yamashita (Япония).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 13 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 5 матчей) Yoshimi Yamashita назначал пенальти

Игры 35 тур
25.10.2025
Сересо
2:0
Кавасаки
Завершен
25.10.2025
Йокохама Ф
3:0
Санфречче
Завершен
25.10.2025
Кйото Санга
1:1
Кашима Антлерс
Завершен
25.10.2025
Кашива Рейсол
2:0
Йокогама
Завершен
25.10.2025
Токио
3:1
Фаджиано
Завершен
25.10.2025
Грампус
0:2
Гамба
Завершен
Комментарии к матчу
