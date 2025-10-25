Превью матча Токио — Фаджиано

Команда Токио в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-13. Команда Фаджиано, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-13. Команда Токио в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Фаджиано забивает 1, пропускает 1.