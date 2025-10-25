Смотреть онлайн Токио - Фаджиано 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Чемпионат Японии по футболу. J1 Лига: Токио — Фаджиано, 35 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ajinomoto Stadium. Судить этот матч будет Yoshimi Yamashita.
Превью матча Токио — Фаджиано
Команда Токио в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-13. Команда Фаджиано, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-13. Команда Токио в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Фаджиано забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Yoshimi Yamashita (Япония).
За последние 5 матчей судья показал 13 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 5 матчей) Yoshimi Yamashita назначал пенальти