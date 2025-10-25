Превью матча Грампус — Гамба

Команда Грампус в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-21. Команда Гамба, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-22. Команда Грампус в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Гамба забивает 2, пропускает 2.