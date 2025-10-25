Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Грампус - Гамба 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЧемпионат Японии по футболу. J1 Лига: ГрампусГамба, 35 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Toyota Stadium. Судить этот матч будет Fu Ming.

МСК, 35 тур, Стадион: Toyota Stadium
Чемпионат Японии по футболу. J1 Лига
Грампус
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Гамба
Ryoya Yamashita 56'
Keisuke Kurokawa 90+3'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 0,0
Ryoya Yamashita icon
56'
Keisuke Kurokawa icon
90+3'
Матч закончился со счётом 0:2 : 0,0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Гамба - Угловой
6'
Угловой
Грампус - Угловой
33'
Угловой
Гамба - Угловой
35'
Угловой
Гамба - Угловой
39'
Угловой
Гамба - Угловой
44'
Угловой
Гамба - Угловой
45+3'
Угловой
Грампус - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,0
56'
Ryoya Yamashita - 1-ый Гол
62'
Угловой
Гамба - Угловой
66'
Угловой
Грампус - Угловой
85'
Угловой
Гамба - Угловой
85'
Угловой
Гамба - Угловой
89'
Угловой
Грампус - Угловой
90+3'
Keisuke Kurokawa - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2 : 0,0

Превью матча Грампус — Гамба

Команда Грампус в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-21. Команда Гамба, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-22. Команда Грампус в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Гамба забивает 2, пропускает 2.

Грампус Грампус
16
Япония
Йохей Такеда
70
Япония
Теруки Хара
13
Япония
Haruya Fujii
3
Япония
Yota Sato
44
Япония
Soichiro Mori
15
Япония
Sho Inagaki
14
Япония
Tsukasa Morishima
6
Япония
Akinari Kawazura
7
Япония
Ryuji Izumi
11
Япония
Yuya Yamagishi
22
Япония
Yudai Kimura
Тренер
Япония
Кенто Хасегава
Гамба Гамба
22
Япония
Юн Ичимори
3
Япония
Riku Handa
20
Япония
Shinnosuke Nakatani
2
Япония
Shota Fukuoka
21
Япония
Рё Хацусэ
13
Япония
Shuto Abe
27
Япония
Rin Mito
17
Япония
Ryoya Yamashita
51
Япония
Makoto Mitsuta
44
Япония
Kanji Okunuki
11
Тунис
Иссам Жебали
Тренер
Испания
Daniel Poyatos

Статистика матча

Владение мячом
Грампус Грампус
32%
Гамба Гамба
68%
Атаки
85
120
Угловые
4
8
Фолы
6
14
Удары (всего)
4
10
Удары мимо ворот
6
12
Удары в створ ворот
3
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Fu Ming (Китай).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 10 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Fu Ming назначал пенальти

Игры 35 тур
25.10.2025
Сересо
2:0
Кавасаки
Завершен
25.10.2025
Йокохама Ф
3:0
Санфречче
Завершен
25.10.2025
Кйото Санга
1:1
Кашима Антлерс
Завершен
25.10.2025
Кашива Рейсол
2:0
Йокогама
Завершен
25.10.2025
Токио
3:1
Фаджиано
Завершен
25.10.2025
Грампус
0:2
Гамба
Завершен
Комментарии к матчу
