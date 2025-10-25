Смотреть онлайн Грампус - Гамба 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Чемпионат Японии по футболу. J1 Лига: Грампус — Гамба, 35 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Toyota Stadium. Судить этот матч будет Fu Ming.
Превью матча Грампус — Гамба
Команда Грампус в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-21. Команда Гамба, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-22. Команда Грампус в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Гамба забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Fu Ming (Китай).
За последние 5 матчей судья показал 10 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 20% (1 из 5 матчей) Fu Ming назначал пенальти