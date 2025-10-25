Смотреть онлайн Сересо - Кавасаки 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Чемпионат Японии по футболу. J1 Лига: Сересо — Кавасаки, 35 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kincho Stadium. Судить этот матч будет Ryo Tanimoto.
Превью матча Сересо — Кавасаки
Команда Сересо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-18. Команда Кавасаки, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 27-25. Команда Сересо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Кавасаки забивает 3, пропускает 3.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Ryo Tanimoto (Япония).
За последние 6 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 0% (0 из 6 матчей) Ryo Tanimoto назначал пенальти