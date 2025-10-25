Превью матча Сересо — Кавасаки

Команда Сересо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-18. Команда Кавасаки, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 27-25. Команда Сересо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Кавасаки забивает 3, пропускает 3.