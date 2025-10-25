Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Сересо - Кавасаки 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЧемпионат Японии по футболу. J1 Лига: СересоКавасаки, 35 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kincho Stadium. Судить этот матч будет Ryo Tanimoto.

МСК, 35 тур, Стадион: Kincho Stadium
Чемпионат Японии по футболу. J1 Лига
Сересо
Рафаэль Ратао 4'
Shunta Tanaka 7'
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
Кавасаки
Смотреть онлайн
Рафаэль Ратао icon
4'
Shunta Tanaka icon
7'
Счет после первого тайма 2:0 : 0,1
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,1
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Сересо - Угловой
4'
Рафаэль Ратао - 1-ый Гол
7'
Shunta Tanaka - 2-ой Гол
11'
Угловой
Сересо - Угловой
33'
Угловой
Сересо - Угловой
44'
Угловой
Сересо - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 0,1
51'
Угловой
Сересо - Угловой
59'
Угловой
Кавасаки - Угловой
65'
Угловой
Сересо - Угловой
67'
Угловой
Сересо - Угловой
68'
Угловой
Сересо - Угловой
71'
Угловой
Кавасаки - Угловой
78'
Угловой
Кавасаки - Угловой
82'
Угловой
Сересо - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,1

Превью матча Сересо — Кавасаки

Команда Сересо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-18. Команда Кавасаки, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 27-25. Команда Сересо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Кавасаки забивает 3, пропускает 3.

Сересо Сересо
1
Япония
Koki Fukui
16
Япония
Hayato Okuda
3
Япония
Ryosuke Shindo
44
Япония
Шинносуке Хатанака
66
Япония
Ayumu Ohata
10
Япония
Shunta Tanaka
5
Япония
Хината Кида
48
Япония
Masaya Shibayama
13
Япония
Motohiko Nakajima
11
Бразилия
Thiago
9
Бразилия
Рафаэль Ратао
Тренер
Австралия
Arthur Papas
Кавасаки Кавасаки
98
Япония
Louis Yamaguchi
31
Нидерланды
Сай Ван Вермескеркен
4
Бразилия
Jesiel
5
Япония
Asahi Sasaki
15
Япония
Shuto Tanabe
19
Япония
So Kawahara
6
Япония
Yuki Yamamoto
17
Япония
Тацуя Ито
14
Япония
Yasuto Wakizaka
23
Бразилия
Marcinho
9
Бразилия
Erison Danilo de Souza
Тренер
Япония
Shigetoshi Hasebe

Статистика матча

Владение мячом
Сересо Сересо
35%
Кавасаки Кавасаки
65%
Атаки
65
138
Угловые
9
3
Фолы
11
5
Удары (всего)
12
8
Удары мимо ворот
5
10
Удары в створ ворот
10
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ryo Tanimoto (Япония).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 6 матчей) Ryo Tanimoto назначал пенальти

Игры 35 тур
25.10.2025
Сересо
2:0
Кавасаки
Завершен
25.10.2025
Йокохама Ф
3:0
Санфречче
Завершен
25.10.2025
Кйото Санга
1:1
Кашима Антлерс
Завершен
25.10.2025
Кашива Рейсол
2:0
Йокогама
Завершен
25.10.2025
Токио
3:1
Фаджиано
Завершен
25.10.2025
Грампус
0:2
Гамба
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA