14.06.2025

Смотреть онлайн Маруясу Оказаки - Asuka FC 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Футбольная лига: Маруясу ОказакиAsuka FC, 12 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Япония - Футбольная лига
Маруясу Оказаки
20'
Завершен
1 : 0
14 июня 2025
Asuka FC
Маруясу Оказаки icon
20'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Маруясу Оказаки - Угловой
9'
Угловой
Маруясу Оказаки - Угловой
20'
Маруясу Оказаки - 1-ый Гол
27'
Угловой
Asuka FC - Угловой
27'
Угловой
Asuka FC - Угловой
31'
Угловой
Маруясу Оказаки - Угловой
39'
Угловой
Маруясу Оказаки - Угловой
45+1'
Угловой
Маруясу Оказаки - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
56'
Угловой
Маруясу Оказаки - Угловой
57'
Угловой
Маруясу Оказаки - Угловой
63'
Угловой
Маруясу Оказаки - Угловой
72'
Угловой
Маруясу Оказаки - Угловой
78'
Угловой
Маруясу Оказаки - Угловой
90+3'
Угловой
Asuka FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Маруясу Оказаки — Asuka FC

История последних встреч

Маруясу Оказаки
Маруясу Оказаки
Asuka FC
Маруясу Оказаки
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
15.11.2025
Asuka FC
Asuka FC
1:1
Маруясу Оказаки
Маруясу Оказаки
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Маруясу Оказаки Маруясу Оказаки
56%
Asuka FC Asuka FC
44%
Атаки
65
57
Угловые
10
3
Удары мимо ворот
9
7
Удары в створ ворот
11
1
Комментарии к матчу
