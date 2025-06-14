14.06.2025
Смотреть онлайн Маруясу Оказаки - Asuka FC 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Футбольная лига: Маруясу Оказаки — Asuka FC, 12 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК, 12 тур
Япония - Футбольная лига
Маруясу Оказаки
20'
Завершен
1 : 0
14 июня 2025
Текстовая трансляция
9'
Маруясу Оказаки - Угловой
9'
Маруясу Оказаки - Угловой
20'
Маруясу Оказаки - 1-ый Гол
27'
Asuka FC - Угловой
27'
Asuka FC - Угловой
31'
Маруясу Оказаки - Угловой
39'
Маруясу Оказаки - Угловой
45+1'
Маруясу Оказаки - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
56'
Маруясу Оказаки - Угловой
57'
Маруясу Оказаки - Угловой
63'
Маруясу Оказаки - Угловой
72'
Маруясу Оказаки - Угловой
78'
Маруясу Оказаки - Угловой
90+3'
Asuka FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Маруясу Оказаки — Asuka FC
История последних встреч
Маруясу Оказаки
Asuka FC
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
15.11.2025
Asuka FC
1:1
Маруясу Оказаки
Статистика матча
Владение мячом
56%
44%
Атаки
65
57
Угловые
10
3
Удары мимо ворот
9
7
Удары в створ ворот
11
1
Комментарии к матчу