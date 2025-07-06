Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Грулла - Тиамо Хираката 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Футбольная лига: ГруллаТиамо Хираката, 15 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе IWAGIN Stadium.

МСК, 15 тур, Стадион: IWAGIN Stadium
Япония - Футбольная лига
Грулла
11'
43'
Завершен
2 : 3
06 июля 2025
Тиамо Хираката
74'
79'
84'
Грулла icon
11'
Грулла icon
43'
Счет после первого тайма 2:0
Тиамо Хираката icon
74'
Тиамо Хираката icon
79'
Тиамо Хираката icon
84'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Грулла - Угловой
11'
Грулла - 1-ый Гол
15'
Угловой
Тиамо Хираката - Угловой
41'
Угловой
Тиамо Хираката - Угловой
43'
Грулла - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
53'
Угловой
Тиамо Хираката - Угловой
54'
Угловой
Тиамо Хираката - Угловой
74'
Тиамо Хираката - 3-ий Гол
76'
Угловой
Тиамо Хираката - Угловой
77'
Угловой
Тиамо Хираката - Угловой
79'
Тиамо Хираката - 4-ый Гол
84'
Тиамо Хираката - 5-ый Гол
90+2'
Угловой
Тиамо Хираката - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Грулла — Тиамо Хираката

Статистика матча

Владение мячом
Грулла Грулла
41%
Тиамо Хираката Тиамо Хираката
59%
Атаки
81
97
Угловые
1
7
Удары мимо ворот
8
11
Удары в створ ворот
2
7
Комментарии к матчу
