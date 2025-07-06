06.07.2025
Смотреть онлайн Грулла - Тиамо Хираката 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Футбольная лига: Грулла — Тиамо Хираката, 15 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе IWAGIN Stadium.
МСК, 15 тур, Стадион: IWAGIN Stadium
Япония - Футбольная лига
Текстовая трансляция
11'
Грулла - Угловой
11'
Грулла - 1-ый Гол
15'
Тиамо Хираката - Угловой
41'
Тиамо Хираката - Угловой
43'
Грулла - 2-ой Гол
53'
Тиамо Хираката - Угловой
54'
Тиамо Хираката - Угловой
74'
Тиамо Хираката - 3-ий Гол
76'
Тиамо Хираката - Угловой
77'
Тиамо Хираката - Угловой
79'
Тиамо Хираката - 4-ый Гол
84'
Тиамо Хираката - 5-ый Гол
90+2'
Тиамо Хираката - Угловой
Превью матча Грулла — Тиамо Хираката
Статистика матча
Владение мячом
41%
59%
Атаки
81
97
Угловые
1
7
Удары мимо ворот
8
11
Удары в створ ворот
2
7
Комментарии к матчу