06.07.2025
Смотреть онлайн Asuka FC - Варспах Ойта 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Футбольная лига: Asuka FC — Варспах Ойта, 15 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК, 15 тур
Япония - Футбольная лига
Завершен
0 : 0
06 июля 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
2'
Asuka FC - Угловой
4'
Asuka FC - Угловой
15'
Варспах Ойта - Угловой
18'
Варспах Ойта - Угловой
27'
Варспах Ойта - Угловой
51'
Варспах Ойта - Угловой
55'
Asuka FC - Угловой
62'
Варспах Ойта - Угловой
75'
Варспах Ойта - Угловой
79'
Варспах Ойта - Угловой
87'
Варспах Ойта - Угловой
Превью матча Asuka FC — Варспах Ойта
История последних встреч
Asuka FC
Варспах Ойта
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.10.2025
Варспах Ойта
2:1
Asuka FC
Статистика матча
Владение мячом
46%
54%
Атаки
68
70
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
4
10
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу