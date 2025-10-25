Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Футбольная лига : Asuka FC — Йокогама СКК , 26 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

Превью матча Asuka FC — Йокогама СКК

Команда Asuka FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 6 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-10. Команда Йокогама СКК, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-17. Команда Asuka FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Йокогама СКК забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июня 2025 на поле команды Йокогама СКК, в том матче сыграли вничью.